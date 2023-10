Irmãos são levados por enxurrada enquanto brincavam na chuva

Dois irmãos, de 5 e 10 anos, foram levados por uma enxurrada enquanto brincavam na chuva no fim da Avenida Thomaz Novelino e início da rodovia AMG-0725, em Sacramento (MG). O caso aconteceu neste domingo (8).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as crianças estavam na rua brincando na chuva quando o mais novo foi arrastado pela enxurrada, entrando no bueiro da avenida. O mais velho foi atrás para resgatar o irmão, mas também acabou sendo arrastado pela força da água.

Após buscas, os militares encontraram os dois meninos em um riacho, onde as águas pluviais deságuam, cerca de 15 metros da boca do bueiro, presos em galhos. Ambos estavam sem sinais vitais e os bombeiros fizeram manobras de reanimação cardiopulmonares.

Os irmãos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Sacramento e, depois, foram transferidos para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o bueiro estava sem tampa ou grade quando chegaram ao local. A Polícia Militar (PM) também acompanhou a ocorrência.

*Com informações do G1

