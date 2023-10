Veja prints comprometedores de Renan Bolsonaro com ex-assessor: ‘Eu te amo’

Diego Pupe afirma que sua relação com Renan acabou por conta de Maciel Alves, coach e sócio do influenciador

Depois de revelar detalhes sobre o caso amoroso com Jair Renan Bolsonaro, o ex-assessor Diego Pupe decidiu expor os prints que foram lavrados em cartório que mostram uma relação próxima com o filho do ex-presidente.

Em entrevista para o Metrópoles Pupe afrima que fazia de tudo por Renan e que foi colocado de lado pelo influenciador: “Toda situação [do relacionamento] começou a mudar depois que esse outro rapaz apareceu. Ele dizia ser sócio e assessor do Renan. Eu fazia tudo com o Renan e depois fui colocado de lado. Me senti usado, lesado de alguma forma, porque o outro [Maciel] sempre tentava me afastar do Renan”, disse Pupe.

A sociedade de Renan com Maciel Alves de Carvalho esfriou a relação do influenciador com o ex-assessor

VEJA OS PRINTS DA CONVERSA DE RENAN E DIEGO PUPE

Diego Pupe, ex-assessor de Renan Bolsonaro, expôs os prints comprometedores de conversas com o filho 04 de Jair Bolsonaro.



Diego Pupe ainda esclareceu a acusação de ter adulterado as conversas: “Eu não preciso fazer manipulação. Tudo o que eu falo, eu provo. Quem tá tentando… pic.twitter.com/Vl44G9SmTR — PAN (@forumpandlr) October 9, 2023

Jair Renan Bolsonaro, de 25 anos, afirma que ele e Diego eram apenas amigos e que além da amizade mantinham uma relação profissional restrita ao manuseio das redes sociais do influenciador a relação durou pouco mais de um ano quando houve um afastamento por parte de Renan.

Diego afirma que a relação esfriou com o envolvimento de Renan e Maciel, sócios em vários negócios em Brasília e em Santa Catarina, os dois inclusive estão envolvidos na operação onde estão sendo investigados por estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

“Foi esse cara que estragou tudo. Eu não sei dizer se eles tiveram um relacionamento, mas esse assessor era bem afeminado. Isso eu posso dizer, porque eu via e é o que aparenta. As mensagens, as formas de falar. Com o Renan não sei se teve um caso também”, disse Diego que foi chamado para depor no caso.

*Com informações do site Metrópoles

