Eclipse solar anular acontece neste sábado (14); veja as condições climáticas nas principais cidades

Neste sábado, 14 de outubro, o Brasil será presenteado com um eclipse solar anular. Entusiastas e observadores de estrelas em Brasília e Campo Grande terão um raro deleite visual, pois são esperadas condições favoráveis de observação nessas regiões.

Um eclipse solar anular ocorre quando a Lua cobre o centro do Sol, deixando um anel brilhante, ou annulus, visível nas bordas. Esse fenômeno natural não é apenas uma visão de tirar o fôlego, mas também uma maravilhas do nosso sistema solar.

De acordo com a empresa de soluções climáticas Meteum, em Brasília, o céu estará claro, proporcionando uma visão desobstruída do eclipse com uma temperatura agradável de +23°C. Enquanto isso, em Campo Grande, a previsão é de que o tempo seja igualmente favorável, com céu limpo e temperatura de +25°C.

Confira a tabela com as condições climáticas nas principais cidades do Brasil.

