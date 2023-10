Vacinação antirrábica animal acontece em 20 bairros nesta semana, em Manaus

As equipes da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal da Prefeitura de Manaus percorrem avenidas e ruas de 20 bairros de toda a zona urbana da capital nesta semana, de segunda a sábado, 16 a 21/10. A campanha é executada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, promovendo visitação nas residências sempre no horário matutino, das 8h às 12h.

O gerente do CCZ Manaus, Rodrigo Araújo, explica que a campanha de vacinação antirrábica ocorre anualmente, e tem como alvo cães e gatos com idade a partir de 3 meses. Ele orienta os tutores a acompanhar os cronogramas semanais da ação e atentar à passagem das equipes para ter seus bichos de estimação vacinados e protegidos contra a zoonose.

“As equipes trabalham em duplas, com um vacinador e um registrador, identificados com o uniforme oficial da campanha. Os tutores devem se certificar de que o animal esteja em boas condições de saúde e dar assistência no momento da aplicação da vacina”, informa o gerente, ressaltando que os animais devem ser imunizados todos os anos.

O cronograma de visitas na zona Sul inicia nos bairros Nossa Senhora das Graças, abrangendo os conjuntos Beco do Macedo e Vieiralves, e São Geraldo, na segunda-feira, 16/10. Ao longo da semana, seguirá pelo bairro Parque 10 de Novembro, onde inclui a Vila Amazonas e os conjuntos Eldorado e Shangrilá, e ainda Chapada, Flores e União.

Na zona Norte, o roteiro semanal compreenderá as comunidades José Bonifácio, no bairro Colônia Santo Antônio, e Celebridade, Jesus me Deu, Rio Piorini e Santa Marta, todas no Colônia Terra Nova. Também vai percorrer vias do Monte das Oliveiras, Novo Israel e Santa Etelvina.

As equipes mobilizadas para atuar na zona Leste vão passar por vias das comunidades Nova Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho; Cidade do Leste e Pedreiras, no Grande Vitória; e Santa Inês, no Jorge Teixeira, onde deverão percorrer ainda ruas das 1ª, 3ª e 4ª etapas. O João Paulo completa a lista de localidades incluídas na agenda semanal da zona.

Na zona Oeste, a mobilização vai chegar aos bairros Compensa, com atividades no conjunto Vila Marinho, e ainda ao Lírio do Vale, incluindo o conjunto Augusto Montenegro. Nova Esperança e Santo Agostinho também estão no cronograma semanal da campanha, que termina no sábado, 21/10, com visitação na comunidade Cidade das Luzes, no bairro Tarumã-Açu.

Em paralelo ao trabalho das equipes itinerantes, dois pontos fixos ofertam o serviço de vacinação de animais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. São eles: o CCZ Manaus, na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa; e o Centro de Convivência da Família e do Idoso, na rua Barreirinha, nº 14, quadra 45, São José.

Com a meta de imunizar 255 mil cães e gatos na capital contra a raiva humana, as equipes da Prefeitura de Manaus vêm trabalhando desde o dia 20/9 na etapa urbana da campanha de vacinação antirrábica. Essa fase da ação segue até o dia 6/12, com a proposta de alcançar todos os bairros da capital.

Rodrigo Araújo enfatiza a importância da vacinação de caninos e felinos para o controle e erradicação da raiva humana. A doença, ele explica, é causada pelo vírus da família Rabhdoviridae, do gênero Lyssavirus, transmitido aos seres humanos por mordidas, arranhaduras ou contato com a saliva de animais infectados.

“Em Manaus não há casos de raiva animal há mais de 30 anos, fruto do trabalho de vigilância epidemiológica realizado pela Semsa Manaus, por meio do CCZ”, relata o gerente, lembrando que as campanhas de vacinação antirrábica ocorrem anualmente nas zonas urbana, rural e fluvial da capital há mais de quatro décadas.

“A vacina também é ofertada durante o ano todo na sede do CCZ, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h”, reitera.

Cronograma para os dias 16 a 21/10

Zona Norte

16/10 – Colônia Santo Antônio (José Bonifácio) e Novo Israel

17/10 – Colônia Terra Nova (Celebridade e Jesus Me Deu)

18/10 – Colônia Terra Nova (Rio Piorini e Santa Marta)

19/10 – Colônia Terra Nova (Rio Piorini e Santa Marta) e Monte das Oliveiras

20 e 21/10 – Monte das Oliveiras e Santa Etelvina

Zona Sul

16/10 – N.S. das Graças (Beco do Macedo e Vieiralves) e São Geraldo

17/10 – Chapada e Parque 10 de Novembro (Vila Amazonas e Eldorado)

18/10 – Parque 10 e bairro da União

19/10 – Parque 10 (bairro e conj. Shangrilá)

20/10 – Flores e Parque 10 (Shangrilá)

21/10 – Flores

Zona Leste

16/10 – Gilberto Mestrinho (Nova Vitória) e Jorge Teixeira (1ª etapa e Santa Inês)

17/10 – Gilberto Mestrinho (Nova Vitória), Grande Vitória (Cidade do Leste e Pedreiras) e Jorge Teixeira (Santa Inês)

18/10 – Gilberto Mestrinho (Nova Vitória), Grande Vitória (Cidade do Leste) e Jorge Teixeira (3ª e 4ª etapas)

19 a 21/10 – João Paulo e Jorge Teixeira (3ª e 4ª etapas)

Zona Oeste

16 e 17/10 – Lírio do Vale (bairro e conj. Augusto Montenegro) e Nova Esperança

18/10 – Lírio do Vale (bairro e conj. Augusto Montenegro)

19 e 20/10 – Compensa (Vila Marinho) e Santo Agostinho

21/10 – Tarumã-Açu (Cidade das Luzes)

