Criança morre ao brincar em pula-pula no dia de seu aniversário

Garoto teve quatro costelas quebradas, além de lesões no peito e no braço esquerdo

Nicolas Souza Prado, de 6 anos, morreu, no último sábado (14), dias após ter se machucado enquanto brincava em um pula-pula, na cidade de Votuporanga (SP). O acidente aconteceu durante a comemoração do aniversário do garoto, no dia 9, segundo o jornal local A Cidade.

Após o acidente, Nicolas foi levado, imediatamente, para um hospital particular da Cidade. Em post feito nas redes sociais, Nilvan Prado, pai do menino, chegou a pedir orações para o filho.

“Uma simples brincadeira de crianças no pula-pula se resultou em quatro costelas quebradas, osso peitoral afetado, músculo do braço esquerdo lesionado e, em decorrência a tudo isso, formou água no pulmão dele. Só uma observação, pais: pula-pula com mais de duas crianças brincando não dá certo. Fiquem atentos”, detalhou Nilvan, em publicação feita ainda no sábado (14).

No mesmo dia, o pai publicou que o menino não resistiu ao procedimento para retirada da água do pulmão e morreu no hospital.

“Filho, você foi um guerreiro, mas o Papai do Céu quis você do lado dele. Eu nunca te esquecerei. O papai tentou fazer de tudo pra você e por você. Sempre te amarei, meu cabritinho. E em breve o papai vai estar com você. Me espera, tá bom? Você não vai ficar sozinho.”

*Com informações do Diário do Nordeste

