Senador condena falta de infraestrutura na Amazônia e questiona recursos de ONGs

O senador Marcio Bittar (União-AC) lamentou, em pronunciamento nesta terça-feira (17), a carência de infraestrutura e a situação de pobreza da região amazônica, que sofre com problemas como falta de saneamento básico, dificuldades de acesso à água e dependência da população do programa Bolsa Família. Mas, apesar da carência de investimentos em infraestrutura, as ONGs que atuam na Amazônia arrecadam bilhões, apontou o parlamentar.

“As ONGs gastam quase tudo que vem da Europa ocidental com cursos, palestras, funcionários. E o que é que você vai ensinar? Que atividade você vai ajudar, fazer com que a pessoa aprenda, em uma região que não tem estradas? Você vai inventar o quê? Como é que a pessoa vai levar os produtos para fazer a produção? Como é que se tira de lá?”, questionou.

Bittar também expressou descontentamento com a postura dos países ricos em relação à Amazônia, afirmando que eles não cumpriram com suas promessas de compensação. Segundo o parlamentar, a Noruega, responsável pelo financiamento do Fundo Amazônia, é o mesmo país que aumentou sua exploração de petróleo no Mar do Norte.

“É o homem que muda o clima do planeta, está aquecendo por causa do homem, queima de combustíveis fósseis. Mas vocês não acham uma contradição? Vocês concordam, acham isso e recebem dinheiro dos que mais queimam combustíveis fósseis no planeta? E se calam com promessas que não se concretizam? E a resposta sempre é assim, en passant: ‘É, senador Márcio, nós até achamos que os países ricos, de fato, prometem muito e não pagam nada'”, observou.

*Com informações da Agência Senado

