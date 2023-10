Pescador morre após flutante ser destruído por desbarrancamento no AM: VÍDEO

Um pescador identificado como Bruno Vasconcelos de Andrade, de 30 anos, morreu após um deslizamento de terra atingir o flutuante em que ele morava com a família nesta quinta-feira (19), no município de Urucurituba, interior do Amazonas.

O flutuante ficava na beira de um rio e o banzeiro pode ter ocasionado o “fenômeno” de terras caídas, momento em que o homem estava na casa com a família, no entanto, somente Bruno foi a vítima fatal do fato, de acordo com a Defesa Civil do município.

“O restante da família já está em segurança. Todas as ações que a Defesa Civil poderia fazer, já fizemos, como o laudo e parecer técnico, e estamos dando apoio a família”, disse o secretário da Defesa Civil de Urucurituba, Salomão Gama.

O deslizamento fez com que o flutuante fosse empurrado pelas ondas para o meio do rio e o espaço precisou ser vistoriado pelos agentes da Defesa Civil.

Pescador morre após flutante ser destruído por desbarrancamento no interior do AM pic.twitter.com/KDagHOZOyt — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 19, 2023

