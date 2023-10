Veja quem são os trabalhadores esmagados por caminhão em grave acidente em Manaus

Manaus – Um grave acidente de trânsito deixou dois trabalhadores mortos na tarde desta quarta-feira (18), na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Um caminhão de entulhos atravessou a pista, esmagou um funcionário que energizava um poste e arrastou o outro por pelo menos 200 metros. Ambos morreram na hora.

Veja quem são as vítimas:

Júlio César Queiroz, era natural do município de Parintins no interior do Amazonas. Ele trabalhava para a empresa MC Engenharia e estava no alto realizando o serviço elétrico no momento em que o caminhão arrastou o poste e o corpo da vítima por 200 metros. O homem deixa esposa e filhos e um sonho de retornar para a cidade natal.

“Obrigada por tudo, tudo mesmo! Vou sempre lembrar de você, seus sorrisos e brincadeiras bobas. Não era dessa maneira que a gente planejou voltar para nossa terra natal”, Comentou Andressa, esposa de Júlio César, em uma rede social.

Antônio Francisco Ribeiro, também prestava serviço para a MC Engenharia e estava dando apoio para Júlio César no momento em que o acidente ocorreu, sendo ele esmagado pelo caminhão e morrendo na hora.

O corpo do homem está sendo velado e deve ser enterrado na capital amazonense. A irmã dele esteve presente no local em que o fato ocorreu e fez o reconhecimento do corpo, No entanto, a família não quis falar sobre a morte.

Relembre o caso

Um caminhão carregado de entulhos invadiu o sentido Bairro/Centro da avenida do Turismo e atingiu os dois trabalhadores, que morreram ainda no local.

O condutor do caminhão foi detido pela Polícia Militar e permaneceu na cena do acidente até a perícia ser realizada e na sequência, o homem foi encaminhado para uma delegacia.

Antônio e Júlio estavam prestando serviço para a empresa MC Engenharia, terceirizada pela construtora responsável da implantação dos postes na segunda etapa de iluminação da avenida do Turismo.

