VÍDEO: ‘moto fantasma’ é flagrada atravessando cruzamento e intriga moradores

As câmeras de segurança de um comércio localizado na cidade de Jataí (GO) registraram um momento inusitado, onde uma moto, sem piloto, atravessou algumas ruas e cruzamentos do município, em alta velocidade.

O caso aconteceu no setor Dom Abel, no último domingo (15). A situação chamou a atenção devido à maneira misteriosa com que ela se movia sem um condutor visível. Segundo testemunhas, a moto só parou quando colidiu contra um veículo.

Apesar das câmeras não registraram o momento da colisão, a batida foi descoberta quando o proprietário do veículo danificado encontrou seu automóvel.

O comerciante que compartilhou as imagens, por meio das redes sociais, adicionou a legenda: “Jataí é o lugar onde acontecem coisas aleatórias, se eu falasse ninguém ia acreditar. Olha isso.”

Como a moto se movimentou sozinha?

O veículo envolvido no incidente parou em um terreno próximo ao local após cruzar o cruzamento em alta velocidade e foi retirada do local pouco tempo depois.

O episódio incomum tem gerado especulação na comunidade, levando as pessoas a se perguntarem como a motocicleta foi capaz de se mover sem um piloto.

*Com informações do Metrópoles

