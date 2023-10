Mais de 60 pontos de Manaus ficam sem água após incêndio em subestação; veja lista

Previsão é que o serviço seja concluído na manhã desta segunda, com retorno gradativo do abastecimento de água tratada durante o longo do dia, segundo a Águas de Manaus

Mais de 60 pontos de Manaus são afetados pelo desabastecimeto de água nesta segunda-feira (23), após um incêndio atingir uma subestação da Estação de Tratamento (ETA), localizada na Ponta das Lajes, próximo ao bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. Veja a lista abaixo.

A Águas de Manaus informa que equipes técnicas atuaram durante toda madrugada desta segunda-feira, na situação ocasionada pelo incêndio que ocorreu na tarde desse domingo (22).

Equipes continuam atuando no local. A previsão é que o serviço seja concluído na manhã desta segunda, com retorno gradativo do abastecimento de água tratada durante o longo do dia.

A concessionária disponibilizou carros-pipa para abastecimento de hospitais e de locais que prestam serviços essenciais nos bairros abrangidos pela situação.

Zumbi I São José II João Bosco Águas Claras Núcleo 16 Aliança com Deus Alfredo Nascimento II Cidade de Deus II Fazendinha I Sta Barbara Gustavo Nascimento Monte Sião Vila Nova I Vila Nova II Viver Melhor II Nossa Senhora de Fátima II Brasileirinho Cidade Alta João Paulo II Jorge Teixeira II Jorge Teixeira IV Nova Vitória Santa Inês Bairro Novo Prourbis Viver Melhor III Novo Aleixo I Novo Aleixo II Parque das Garças São José dos Campos Cidade do Leste Comunidade de Deus Grande Vitória Nova Conquista Novo Reino Amadeu Botelho Nossa Senhora de Fátima I Vila Rica Mutirão Núcleo 23 Amazonino Mendes II Núcleo 22 Núcleo 24 Conj Castanheira Zumbi II São José III São Lucas I São Lucas II Morro da Catita São José I Zumbi III Alfredo Nascimento I Braga Mendes Conj Ben Hur Jorge Teixeira III Gilberto Mestrinho Nova Floresta Núcleo 21 Tancredo Neves Valparaíso Monte Sião

