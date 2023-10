“Semana Lixo Zero”: Ação troca resíduos para reciclagem por mudas de plantas em Manaus

Manaus (AM) – Neste sábado (28), o Grupo Queiroz, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), realiza uma ação de distribuição de mudas de plantas para as pessoas que forem deixar resíduos para reciclagem, como plástico e papelão. A atividade faz parte da programação da “Semana Lixo Zero”. A campanha é promovida nacionalmente pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) e visa estimular a população a fazer a destinação correta dos resíduos gerados.

A ação ocorre das 8h às 11h, na loja Queiroz, localizada na avenida Djalma Batista, 170, Parque 10 de novembro.

“Estamos bem afinados com os objetivos da campanha nacional sobre o consumo e responsabilidade pela destinação correta dos resíduos sólidos, porque já adotamos essas ações em nossas lojas, dentro das práticas de ESG (sigla que, em português, significa meio ambiente, social e governança)”, informa o diretor-presidente do Grupo, Anderson Queiroz.

O Grupo, diz ele, mantém o projeto Queiroz Mais Verde, iniciativa que disponibiliza oito pontos permanentes para o recebimento de resíduos para reciclagem.

“Nesses locais, são recolhidos resíduos gerados nas próprias lojas e os que são levados pela comunidade, dando o descarte correto para esses produtos. Em 2022, foram coletadas 142 toneladas de papelão, 25 toneladas de plástico e 2 toneladas de papel”, explica Anderson Queiroz.

Sustentabilidade

Em seus 30 anos de atuação, o Grupo Queiroz vem buscando, cada vez mais, expandir suas ações de sustentabilidade. Além do projeto Queiroz Mais Verde, que disponibiliza oito de suas lojas para a captação voluntária de resíduos sólidos, o Grupo também já está utilizando a energia solar em quatro das 15 lojas em Manaus e também no Centro de Distribuição da rede, gerando por uma economia de R$ 13 mil/mês no consumo de energia.

O Grupo expande o projeto, instalando placas solares em todas as unidades da capital amazonense. “Além da economia financeira, o objetivo maior é a utilização de uma energia limpa, abundante e que não agride o meio ambiente”, destaca Anderson Queiroz.

Confira os endereços das lojas Queiroz com pontos de coleta:

Rua dos Barés, 228, Centro

Avenida Max Teixeira, 3511, Cidade Nova

Avenida Autaz Mirim,9360, Jorge Teixeira

Avenida Brasil, 36ª, Compensa

Avenida Djalma Batista, 170, Chapada

Avenida Prof. Nilton Lins, 451, Flores

Avenida Margarita, 1, Nova Cidade

Avenida Centenário, 100, bairro Cinturão Verde (Boa Vista, Roraima).

