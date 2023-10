Vestibular: Aulões gratuitos para os candidatos em Manaus

Manaus (AM) – Para ajudar os candidatos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, o UNINORTE – Centro Universitário do Norte realiza o ‘Viradão Enem’ com uma série de aulas preparatórias gratuitas.

Elas vão abordar os principais conteúdos da prova, dentro das quatro áreas de conhecimento do exame: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, além da Redação. A dinâmica dos aulões inclui exposição teórica, dicas para o momento da prova e realização de exercícios.

Esse ano, as provas do Enem ocorrem nos dias 5 e 12 de novembro, com fechamento dos portões às 13h e início do exame às 13h30 (horário de Brasília).

*Com informações da assessoria

