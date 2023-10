Teste de DNA revela de Vitão não é pai da filha de Suelen Gervásio

O cantor postou um vídeo em tom de desabafo em suas redes sociais onde revelou o resultado do teste

O cantor Vitão informou nesta sexta-feira (27) em um vídeo em tom de desabafo que não é o pai da filha da modelo Suelen Gervásio. De acordo com o artista, o resultado do exame DNA deu negativo.

“Estou fazendo esse vídeo para esclarecer e colocar um ponto final nessa história que vem permeando minha vida nos últimos meses envolvendo uma criança. Eu realizei o teste de DNA na semana passada, a coleta, e recebi o resultado negativo ontem”, declarou o cantor.

Ao expor que não é o pai de Nina, de apenas um mês de vida o artista pediu para não ser mais associado à filha de Suelen.

“Eu não tenho a paternidade dessa criança e peço desde já que parem de envolver essa criança com meu nome e de ligar ela ao meu nome, porque isso está gerando uma exposição absurda para ela desde antes de nascer”, comentou o cantor em suas redes sociais.

O cantor pediu por compaixão já que recebe muitos hates na internet:

“Peço de uma vez por todas compaixão e cuidado com as famílias envolvidas. Espero que eu possa ter esclarecido tudo e colocado um ponto final no meu envolvimento nessa história. Obrigado”, postou o artista em sua conta no Instagram.

🚨 Vitão revelou que NÃO será papai e que exame de DNA deu negativo:



“Espero que eu possa ter esclarecido tudo e colocado um ponto final no meu envolvimento nessa história”, afirmou o cantor. pic.twitter.com/atjrmTKovP — POPTime (@siteptbr) October 27, 2023

Vídeo

As polêmicas envolvendo o cantor e a modelo começaram quando a gravidez de Suelen veio à público através de Vitão que assumiu a paternidade da criança em uma publicação nas suas redes sociais. Os artista vinham de um envolvimento amoroso rápido onde a modelo acreditava que o pai era o músico mesmo grávida os dois optaram por não manter a relação já que foi algo informal. Vitão garantiu que estava dando suporte para Gervásio, o que foi desmentido pela modelo semanas depois desencadeando uma briga judicial entre eles.

Um teste de DNA foi solicitado por Vitão já que a dúvida pela paternidade era válida pois Suelen havia se relacionado com outras pessoas antes do cantor. Até o momento a modelo não se manifestou sobre o resultado do exame.

Leia mais

Vitão fala sobre prazer anal e revela: ‘Tenho descoberto meu corpo cada vez mais’

Vitão é humilhado após vídeo e ganha apoio de Anitta: ‘Gente babaca’

Whindersson Nunes e ex de Vitão aparecem juntos: ‘Amo viver a vida com você’