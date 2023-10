Visitação de espaços culturais tem mudança de horário em Manaus

Manaus (AM) – Espaços culturais adotam novos horários de visitação, atendendo ao decreto n° 47.925 do Governo do Estado, que propõe a redução de gastos com contratos e despesas. A mudança terá efeito a partir do dia 1º de novembro, em seis equipamentos públicos, administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. São eles:

Centro Cultural Palácio Rio Negro (avenida Sete de Setembro, Centro) –

segunda, quarta, quinta, sexta-feira e sábado das 9h às 15h

segunda, quarta, quinta, sexta-feira e sábado das 9h às 15h Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, Centro)

segunda, quarta, quinta, sexta-feira e sábado das 9h às 15h

segunda, quarta, quinta, sexta-feira e sábado das 9h às 15h Palacete Provincial (avenida Sete de Setembro, praça Heliodoro Balbi, Centro) – segunda, terça, quinta, sexta-feira e sábado, 9h às 15h.

Casa das Artes (rua São Clemente, 564, Centro) – quarta-feira a domingo, 15h às 20h.

Galeria do Largo (rua Costa Azevedo, 290, Centro) – quarta-feira a domingo, 15h às 20h.

Biblioteca Pública do Amazonas (rua Barroso, 57, Centro) – segunda a sexta-feira, 9h às 15h

Os espaços têm entrada gratuita e os horários estão sujeitos a alterações, de acordo com os eventos programados.

Sem alteração – Devido à estiagem, permanece sem funcionamento o Museu do Seringal Vila Paraíso, no Igarapé São João, afluente do igarapé do Tarumã Mirim.

O Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, Centro, segue com a visitação guiada de terça-feira a sábado, 9h às 17h e, domingo, 9h às 13h. Os amazonenses não pagam, mediante a comprovação do documento de identidade e, para os turistas, a entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

