Meditação: Benefícios incluem bem-estar, controle da ansiedade e melhora na qualidade do sono

Manaus (AM) – Visando destacar os benefícios da meditação para a saúde mental, como a melhora na concentração e aumento do bem-estar emocional. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da psicóloga Danielle Macedo, que atua no Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) Dr. André Araújo, destaca os benefícios da meditação para a saúde mental.

A prática da meditação pode variar de pessoa para pessoa, mas traz uma série de benefícios para a saúde mental. Entre eles, destaca-se o controle da ansiedade. Além disso, o exercício reflexivo melhora o foco e a concentração, promove o bem-estar emocional, melhora a qualidade do sono e reduz os sintomas de depressão.

O exercício de reflexão possibilita a redução da ativação do sistema nervoso simpático que é o responsável pela “luta e fuga” no nosso organismo. A especialista dá dicas para pessoas que estão começando a meditar.

“Para pessoas que estão começando a meditar, é recomendável começar com técnicas de meditação simples e acessíveis. Há vários exercícios disponíveis na internet, recomendo os de meditação guiada. Comece com sessões curtas e aumente gradualmente a duração à medida que se sente mais à vontade”, informa a doutora Danielle.

A meditação pode auxiliar no desenvolvimento da resiliência emocional, pois ajuda a promover a autoconsciência, permitindo reconhecer e compreender melhor as emoções. Além disso, a prática nos ensina a lidar de forma equilibrada com as emoções e promove a aceitação, evitando a repressão dos sentimentos, sejam eles positivos ou negativos.

Além de ser benéfica para a depressão e problemas de ansiedade, a prática da meditação também pode ser útil no tratamento de questões como insônia, hipertensão e dor crônica. No entanto, é importante destacar que a meditação não substitui os tratamentos tradicionais, como a psicoterapia.

“A meditação pode desempenhar um papel complementar importante no tratamento de transtornos mentais, como a depressão e o transtorno de ansiedade. Embora não substitua os tratamentos tradicionais, como a psicoterapia e, em alguns casos, a medicação, a meditação pode ser uma ferramenta valiosa devido aos benefícios já mencionados. No entanto, é sempre importante buscar orientação de um profissional de saúde mental”, finalizou Danielle.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Campanha busca conscientizar sobre luta contra câncer de próstata no Amazonas

Dormir mal pode aumentar os riscos à saúde do coração, alerta especialista do Instituto do Sono

Bons hábitos de sono auxiliam na longevidade