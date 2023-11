VÍDEO: brigadista despenca de estrutura de palco ao tentar apagar incêndio na ‘Pump Black’ em Manaus

Manaus – Um brigadista ainda não identificado, ficou ferido após cair de uma estrutura de ferro enquanto tentava controlar um incêndio em uma caixa de som na noite dessa quarta-feira (1º), durante um evento que ocorreu na Arena da Amazônia, em Manaus.

A Pump Black 2023 reuniu diversas atrações nacionais e quando o público estava lotando o espaço, ainda no início da noite, o fogo tomou conta de um aparelho sonoro, que estava em uma altura de pelo menos três metros.

De acordo com as imagens registradas por uma participante da festa, três homens, que seriam brigadistas do evento, escalam a estrutura usando extintores para conter as chamas. Um deles despenca e precisou ser levado para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Em nota o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) informou que não foi acionado para atender a ocorrência.

“Informamos que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas não foi acionado para essa ocorrência. Sugerimos que entre em contato com a organização do evento”, diz a nota.

Até o momento, os organizadores da festa não se pronunciaram sobre o acidente.

Brigadista despenca de altura de 3 metros durante incêndio na 'Pump Black' em Manaus. pic.twitter.com/UYXL4lV8Il — Portal Em Tempo (@emtempofb) November 2, 2023

