Manaus (AM) – Nesta sexta-feira (3), Manaus foi, mais uma vez, tomada por fumaça proveniente de queimadas. O App Selva, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), apontou que durante o início da tarde de sexta, muitos bairros da capital do Amazonas apresentavam uma qualidade do ar considerada muito ruim.

A plataforma AQI, que mede o índice de qualidade do ar, destacou que há 14 dias a capital amazonense vem apresentando um nível péssimo no ar. Ainda conforme a plataforma, Manaus ocupa o primeiro lugar como a cidade mais poluída do Brasil.

Manaus ocupa primeiro lugar como cidade mais poluída do Brasil Foto: Divulgação

Os dias mais críticos na capital foram em 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 29 e 30 de outubro, além dos dias 1, 2 e 3 de novembro.

A Secretaria do Estado do Meio Ambiente (Sema) informou em nota, na última segunda-feira (30), que a fumaça tem origem na região metropolitana de Manaus e no estado do Pará.

Em outubro, mês em que a qualidade do ar de Manaus ficou entre os piores do mundo, os focos de calor estavam próximos de 4 mil. Este foi o maior das últimas 20 décadas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

