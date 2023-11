Polícia procura homem que pratica roubos no Centro de Manaus

As denúncias podem ser feitas pelos números (92) 99901-4289, disque-denúncia do 24º DIP, ou pelo 181, da SSP-AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita ampla divulgação da imagem de Alef Bruno Bezerra da Silva, por envolvimento em um roubo ocorrido no final de setembro deste ano, na rua Quintino Bocaiúva, bairro Centro, zona sul.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular da unidade policial, câmeras de segurança do local registraram o momento em que o indivíduo e seu comparsa, preso na quinta-feira (09/11), abordam um grupo de transeuntes em via pública e roubam os pertences de um deles.

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Alef Bruno, que entre em contato pelo número (92) 99901-4289, disque-denúncia do 24º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

