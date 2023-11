Mais de 500 ônibus atendem candidatos na 2ª fase do Enem em Manaus

No último domingo, sistema registrou cerca de 12 mil passageiros

Manaus (AM) – Para facilitar o acesso dos estudantes que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na capital, neste domingo (12), a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai reforçar o monitoramento de trânsito nas imediações dos locais de provas e manter os mais de 500 ônibus que irão atender os candidatos.

No último domingo (5) o sistema de transporte registrou cerca de 12 mil passageiros, ou seja, movimento habitual para domingos e feriados.

Agentes do IMMU irão atuar diretamente no monitoramento de fiscalização nos locais de prova com grande movimentação e em pontos estratégicos da cidade, para evitar e impedir casos de obstruções, como também, nos principais corredores viários da cidade, para garantir fluidez e segurança.

A ação inclui o monitoramento das vias e locais de aplicação do exame, com câmeras do Centro de Controle da Cidade (CCC).

Os usuários do transporte público devem ficar atentos aos quadros de horários das linhas de ônibus, disponíveis no aplicativo “Cadê meu ônibus”, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas de celulares. Ainda no aplicativo, os usuários poderão pesquisar, em tempo real, o horário em que os ônibus passam em todos os pontos de ônibus da capital.

Outra medida a ser tomada será o reforço na linha 026, que atende a Faculdade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus, e também na linha 049, que atende usuários de transporte em deslocamento às escolas da região do conjunto Amazonino Mendes, na zona Norte da capital.

O vice-presidente de Transportes do IMMU, Alexandre Frederico, explicou as operações no domingo. “Fizemos um planejamento para atender a demanda provinda do Enem. Observamos a demanda da primeira etapa e decidimos repetir a frota neste próximo domingo”, destacou Alexandre.

*com informações da assessoria

