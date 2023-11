Campanha de vacinação antirrábica animal prossegue na zona urbana da capital

Equipes de vacinadores percorrerão as vias dos bairros e comunidades de todas as zonas geográficas de Manaus

Manaus (AM) – Com a meta de imunizar 255 mil cães e gatos contra a raiva animal, a Prefeitura de Manaus prossegue com a vacinação antirrábica na capital. As equipes de vacinadores percorrerão as vias dos bairros e comunidades de todas as zonas geográficas de Manaus, conforme planejamento, na segunda (13), terça (14), quinta (16), sexta (17), e sábado (18), no horário das 8h às 12h. O serviço não será ofertado na quarta-feira (15), devido ao feriado nacional da Proclamação da República, mas as atividades prosseguem nos demais dias do planejamento.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e executada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, a campanha também oferta o imunizante contra a raiva animal em pontos fixos, que funcionam nos Centros de Convivência da Família São José, na rua Barreirinha, nº 14, quadra 45, no bairro São José; no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na rua Tupinambá, 119, na Cidade Nova, e ainda no CCZ Manaus, na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O gerente do CCZ, Rodrigo Araújo, reitera que a colaboração da população é essencial para os bons resultados da campanha. “A vacinação contra a raiva é obrigatória e cada tutor precisa assumir o compromisso de vacinar seu animal e, assim, contribuir com a saúde coletiva. Apelamos para que os tutores recebam bem os vacinadores e contenham seus animais para colaborar com o trabalho das equipes”, assinala.

Cronograma

Na segunda-feira (13), as equipes de vacinadores, que atuam em duplas e estão devidamente identificadas, percorrerão os bairros e comunidades São Lázaro e Crespo (zona Sul), Osvaldo Frota e Sérgio Pessoa Neto (zona Norte), São José 2 (zona Leste) e Tarumã/Parque São Pedro (zona Oeste).

Na terça-feiran(14), as equipes levarão a vacina contra a raiva animal aos cães e gatos dos bairros Betânia e Morro da Liberdade (zona Sul), Osvaldo Frota e Sergio Pessoa (zona Norte), São José (zona Leste) e Tarumã e Campos Sales (zona Oeste).

Os agentes de saúde seguem com o planejamento de imunização na quinta-feira, 16, percorrendo as vias dos bairros Santa Luzia e Educandos (zona Sul), comunidade Campo Dourado (zona Norte), Colônia Santo Antônio Aleixo (zona Leste) e Parque Riachuelo 1 e 2 (zona Oeste).

O cronograma da vacinação antirrábica prossegue na sexta-feira, 17, nas ruas dos bairros Colônia Oliveira Machado e Centro (zona Sul), comunidade Campo Dourado (zona Norte), Colônia Santo Antônio Aleixo (zona Leste) e Parque Riachuelo 1 e 2 (zona Oeste).

A programação semanal continua no sábado, 18, nos bairros Praça 14 e Cachoeirinha (zona Sul), comunidade Campo Dourado (zona Norte), Colônia Antônio Aleixo (zona Leste) e Parque Riachuelo 1 e 2 e também no conjunto Cidadão 10 (zona Oeste).

A proteção contra a raiva animal é obrigatória para cães e gatos a partir dos 6 meses de idade. Os tutores precisam verificar se seus animais estão em boas condições de saúde, antes de receber a vacina.

Este ano, a etapa urbana da campanha de vacinação antirrábica teve início no dia 20/9, com previsão de encerramento no dia 6/12. A etapa rural ocorreu no período de 12/6 a 30/8, em comunidades terrestres e fluviais da zona rural do município.

A Semsa informa que o serviço de vacinação é ofertado durante todo o ano no CCZ Manaus, na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2023

Cronograma de 13 a 14/11 e de 16 a 18/11

Zona Sul

13/11 – São Lázaro e Crespo

14/11 – Betânia e Morro da Liberdade

16/11 – Santa Luzia e Educandos

17/11 – Colônia Oliveira Machado e Centro

18/11 – Praça 14 e Cachoeira

Zona Norte

13/11 e 14/11 – Oswaldo Frota e Sérgio Pessoa Neto

16/11 a 18/11– Campo Dourado

Zona Leste

13/11 e 14/11 – São José 2

16/11 a 18/11 – Colônia Antônio Aleixo

Zona Oeste

13/11 – Tarumã e Parque São Pedro

14/11 – Tarumã e Campos Sales

16/11 e 17/11 – Parque Riachuelo 1 e 2

18/11 – Parque Riachuelo 1 e 2 e Cidadão 10

