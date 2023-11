Faculdade de Manaus recebe doações para moradores de Beruri atingidos pela estiagem

Manaus (AM) – A Faculdade Santa Teresa (FST) renovou a parceria com a 49ª Casa de Orações da Igreja Assembleia de Deus do Amazonas (Ieadam), para realizar uma grande ação social, voltada para arrecadação de itens essenciais que serão doados a moradores do município de Beruri, fortemente atingido pela estiagem deste ano.

As doações podem ser feitas na Secretaria Acadêmica (Secad) da faculdade, na rua Acre, 200, bairro Nossa Senhora das Graças, até o dia 17 de novembro. Entre os itens recebidos estão água, alimentos não perecíveis, artigos de higiene pessoal, roupas e redes.

“Nossa principal meta nesta ação não é apenas arrecadar recursos materiais, mas também oferecer uma demonstração tangível de solidariedade, amor e cuidado para com os membros dessa comunidade”, destaca o professor Daniel Fagundes, coordenador dos cursos de Saúde da FST.

O município de Beruri está localizado na calha do Rio Purus, a 172 quilômetros de Manaus e tem, aproximadamente, 20,7 mil habitantes, de acordo com o Censo do IBGE 2022. Este ano, sob o efeito da severa estiagem que atinge a região, o município enfrentou isolamento e dificuldade para o abastecimento. A seca dos rios também provocou o desaparecimento de uma vila inteira (a Vila do Arumã), em um fenômeno chamado Terra Caída, com a perda de vidas e de, aproximadamente, 40 casas.

“Essas condições adversas têm impactado diretamente na vida dos moradores, tornando essencial a solidariedade e a mobilização para proporcionar auxílio a quem mais precisa. Ao contribuir com essa campanha, o doador se integra a uma corrente de generosidade que pode fazer toda a diferença na vida dos moradores de Beruri”, disse o coordenador.

Ele reafirma que a campanha é uma extensão do comprometimento da Faculdade Santa Teresa com a responsabilidade social e a promoção do bem-estar comunitário. No semestre passado, a FST já havia realizado uma ação social em parceria com a Ieadam, arrecadando alimentos para os moradores da Vila Amazonas, atingidos pelas chuvas intensas do período.

A campanha está prevista para ser encerrada no dia 17 de novembro, mas de acordo com o coordenador, está sendo estudada a sua prorrogação até o dia 24. Todos os itens arrecadados serão entregues a Ieadam, responsável pela entrega aos beneficiários.

*Com informações da assessoria

