‘Movimento por Cristo’ oferta cursos gratuitos na Zona Leste de Manaus

A Associação Amazonense dos Profissionais da Cultura e Arte Cristã, conhecida como Movimento por Cristo, que é presidida pela cantora e gestora cultural Joci Carvalho, estará inaugurando neste sábado (18) um espaço sociocultural. O local vai oferecer cursos gratuitos à comunidade do bairro Tancredo Neves, na Zona Leste e bairro adjacentes, a partir do próximo mês.

Com instrutores de alta qualidade, o espaço oferecerá gratuitamente cursos básicos de bateria, teclado e violão para a comunidade, além de oficinas e workshops para o desenvolvimento profissional de artistas e agentes culturais. Além do curso de informática básica. O objetivo é que o projeto contemple 624 alunos.

“Essas atividades estão alinhadas com os objetivos e finalidades da associação, que busca potencializar as carreiras de artistas já estabelecidos e também apoiar novos talentos. Embora nossa área de atuação seja o gospel, estamos abertos a trocar experiências com o cenário artístico de modo geral”, disse a cantora Joci Carvalho.

Carvalho ressalta que as atividades fazem parte do projeto Arte Cidadania, que recebeu apoio do deputado estadual João Luiz (Republicanos) por meio de emenda parlamentar. Além disso, o núcleo de audiovisual recebeu o apoio do vereador de Manaus, João Carlos (Republicanos).

Sobre a inauguração

No próximo sábado (18), a partir das 14h, ocorrerá a inauguração do espaço com uma programação especial, onde artistas, produtores e convidados especiais receberão a visita do deputado João Luiz e do vereador João Carlos.

O espaço

2 Salas para ensino de música

1 Estúdio de gravação

1 Estúdio audiovisual/multiuso

1 Laboratório de informática

1 Conveniência

1 Sala da Coordenação

1 Sala da diretoria

1 espaço para pequenos eventos

Inscrições

Para se inscrever nos cursos e oficinas, os interessados podem acessar o link disponibilizado na bio do Instagram: @movimentoporcristo. Os cursos serão realizados na sede da associação, localizada na rua São Samatas, 292, bairro Tancredo Neves.

As inscrições estarão abertas até o dia 30 de novembro e pode ser feita através dos links:

Música:

https://forms.gle/UfdGFkV9R1pc54d86

Informática:

https://forms.gle/NPe9yEfuk6f82XqD9

Audiovisual:

https://forms.gle/yGuRLoUHW7PstN4h9

Histórico

Além deste projeto, Jôci Carvalho e equipe realizaram outros projetos em 2023, como o Encontro dos Profissionais da Cultura e Arte Cristã, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), onde mais de 240 artistas e produtores estiveram presentes.

Em setembro deste ano, estreou a primeira temporada do Programa Play Music Gospel Manaus, na TV Encontro das Águas, com a participação de mais de 150 artistas.

Por último, o mais recente, Festival Gospel de Artes de Manaus (FEGAM) resgatou sonhos de artistas que pensaram em desistir e proporcionou uma programação de lazer e entretenimento para famílias cristãs.

“Graças às parcerias, foi possível realizar esses projetos, por isso é muito importante manter o diálogo com o poder público e a iniciativa privada. Com dedicação, foco e profissionalismo, estaremos cada dia mais preparados para conquistar mais espaços e garantir a valorização da cultura cristã no Amazonas”, ressalta Jôci Carvalho.

Para mais informações: 92 99317-9546

Redes sociais: @movimentoporCristo

*Com informações da assessoria.

