Estudante de gastronomia com 63 anos vence programa culinário

O aluno do curso de Gastronomia da Faculdade Santa Teresa, Paulo Afonso Sampaio de Lima, de 63 anos, foi o grande campeão do reality show culinário The Box, da TV A Crítica, apresentado pela jornalista Adlinez Moreno.

No reality, que já está em sua quinta temporada, os participantes recebem caixas com ingredientes de improvável combinação e, em um curto espaço de tempo, devem usar a experiência, conhecimento e criatividade para apresentar pratos de chef.

“Participar do programa foi uma experiência incrível e enriquecedora. Lidar com a competição, o tempo que precisa ser muito bem administrado, a surpresa porque não conhecemos previamente os ingredientes que vão ser disponibilizados é algo desafiador”, destacou.

Paulo conta que gosta de cozinhar e que está aprendendo muito no curso de Gastronomia da FST. “Os conhecimentos das técnicas culinários que estou recebendo na faculdade me ajudaram muito a vencer as etapas que eu enfrentei”, conta.

Paulo diz, ainda, que não tem o futuro planejado, mas que pensa em se tornar um personal chef – profissional habilitado em Gastronomia que executa o trabalho de chef de cozinha em domicílio ou local solicitado pelo cliente. “Estou me inclinando para esse campo”, diz.

O Curso de Gastronomia da Faculdade Santa Teresa foi criado em 2022 e tem como diferencial o estímulo ao empreendedorismo e à inovação, acompanhando as transformações do mercado de alimento e, na mesma sintonia, estimulando a criatividade e a habilidade técnica, oferecendo aos futuros gastrônomos teorias e práticas fundamentais para o mundo culinário.

Durante a graduação, o estudante cria, planeja, gerencia e executa cardápios em diferentes serviços voltados para a alimentação, além de aprender sobre a história dos alimentos e cultura dos países.

“Para nós é uma felicidade muito grande ver um aluno nosso ganhar destaque em seu campo e obter conquistas. Queremos parabenizar o Paulo Afonso e desejar muito sucesso”, ressalta a diretora da FST, Amanda Estald.

*Com informações da assessoria

