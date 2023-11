Casal gay é espancado por dupla que bebia cerveja em supermercado

São Paulo (SP) — Um casal gay foi xingado e espancado dentro de um supermercado em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. O caso ocorreu na última terça-feira (14) e é investigado pela Polícia Civil. Um dos suspeitos já foi identificado.

As vítimas são dois homens, de 23 e 29 anos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), elas foram ouvidas e apresentaram o documento de identificação de um dos suspeitos, que foi encontrado no local. Segundo o portal G1, o agressor esqueceu a carteira antes de sair.

O caso foi registrado como lesão corporal, injúria e discriminação. “As vítimas foram encaminhadas para realização de exames de corpo de delito ao IML e orientadas quanto ao prazo decadencial de seis meses para representar criminalmente contra os agressores”, diz a SSP.Play Video

Ao G1, as vítimas afirmaram que os agressores estavam bebendo cerveja dentro do mercado, apresentavam sinais de embriaguez, e fizeram provocações. Um deles teria dito que não “gostava de viadinho”. Uma das vítimas, um publicitário, questionou sobre o que um deles havia dito, e, então, a dupla voltou à carga com mais ofensas e espancou o casal com socos e chutes.

Um dos rapazes agredidos deslocou o ombro e teve seu celular quebrado pelos agressores. Ambos relataram que não havia seguranças no supermercado e que funcionários do estabelecimento não tentaram intervir.

