Homem é preso por tentar estuprar crianças no bairro Jorge Teixeira

Manaus (AM) – Um homem de 35 anos, com nome não revelado, foi preso na noite deste sábado (18), suspeito de tentar estuprar duas crianças de 8 e 10 anos, na rua Cipó Alho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações, a equipe policial foi acionada pelos pais das vítimas por volta de 23h45 da noite deste sábado (18). Ao chegar no local, as testemunhas relataram o ocorrido e o suspeito foi conduzido para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A polícia não informou detalhes sobre o crime mas disse que o suspeito não possui antecedentes criminais.

