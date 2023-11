Câmara de Manaus concede homenagem para Promotora de Justiça do Amazonas

Manaus (AM) – A promotora de justiça do Ministério Público do Amazonas (MPAM), Karla Cristina da Silva Reis, recebeu uma homenagem nesta terça-feira (21), em alusão ao ‘Dia Nacional da Consciência Negra’, na Câmara Municipal de Manaus (CMM). O tributo é de autoria do presidente da CMM, vereador Caio André (PSC), que reconhece o trabalho jurídico da promotora de Justiça, no âmbito do Estado do Amazonas, especialmente nos municípios de Manacapuru e Barcelos, tanto que foi indicada pelo MPAM para compor o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR) como sua representante.

Além do trabalho para promoção da igualdade racial realizado pela promotora, tem sob sua coordenação a Comissão Feminina do Comitê de Combate à Corrupção no Amazonas (CFCCCAM) e a Diretoria de Mulheres da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP).

A agente pública Karla Cristina da Silva Reis, explica que a luta no sistema de justiça para combater o crime racial precisa ter uma representatividade adequada.

“Ainda temos inúmeras batalhas pela frente, porém, com uma representação a altura da causa podemos continuar avançando, entendo as nossas questões, fazendo que esta promoção da consciência negra seja diária e posta como a realidade que nós vivemos, no objetivo de desconstruir a realidade e permitindo melhores oportunidades voltadas para o povo negro”, disse.

Já o presidente do InstitutoNacional Afro Origem Amazonas (Inaô-AM), o jurista Christian Rocha, que atua em defesa das causas negras e afrodescendentes menciona que a Câmara de Manaus favorece ainda mais a luta contra a discriminação racial.

“O reconhecimento do poder legislativo quanto ao Dia Nacional da Consciência Negra nos mostra como a política hoje vem se mobilizando e preocupando com a cidadania deste povo, que precisa não apenas de reconhecimento social e políticas públicas, mas, acima de tudo, serem ouvidos”, afirmou.

O conselheiro da igualdade racial,mestre Cristiano, informou dados sobre um estudo feito pela Rede de Observatórios que revela que, em 2022, uma pessoa negra foi morta por policiais a cada quatro horas.

“Ainda nesta pesquisa foram apresentados dados de que dos 3.171 casos analisados, 2.770 das vítimas eram negras, representando 87,35% do total. Isso é urgente, ainda mais no País em que vivemos. Lamentável que ainda vivemos um racismo estrutural, sendo presente em diversas esferas da sociedade brasileira”, pontuou.

História

O Dia Nacional de Zumbi e daConsciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmentepela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte deZumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares – situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na Região Nordeste do Brasil.

A data de sua morte, descoberta por historiadores no início da década de 1970, motivou membros do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, em um congresso realizado em São Paulo, no ano de 1978, a elegerem a figura de Zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura esclarece erro em sistema de pagamentos à CMM

Projeto que institui ‘Campanha Julho Laranja’ avança na CMM

CMM inicia processo de contratação de nomeados do concurso público de 2003