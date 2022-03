Anfiteatro da Ponta Negra recebe serviço de obras para conter erosão 

Manaus (AM)- O cartão-postal natural da capital recebe manutenção corretiva e serviços de limpeza em geral neste fim de semana pela Prefeitura de Manaus.

Nesta sexta-feira (18), o anfiteatro do complexo turístico Ponta Negra passou por lavação completa por equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), incluindo higienização.

Em razão de uma erosão localizada na base de um dos mirantes, está sendo construído um rip-rap para fazer a contenção do desbarrancamento. Com a subida das águas do rio alcançando o terreno, a erosão ocorreu, afetando o talude.

A área recebe recomposição para não afetar a estrutura de sustentação do mirante. Ainda não há prazo para conclusão, em razão dos dias de chuva, que prejudicam o trabalho de infraestrutura.

Por medida de proteção e segurança, o local está interditado para uso pelos frequentadores.

“O trabalho de manutenção, determinado pelo prefeito David Almeida, é necessário e feito periodicamente no espaço, para melhor atender ao público, mesmo no período de chuvas”, explicou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

Desde 2011, a praia não desaparece mais sob as águas do Negro, durante a cheia dos rios. A técnica perene foi a mesma usada em praias famosas como as de Copacabana, no Rio de Janeiro, e nas ilhas artificiais de Dubai, nos Emirados Árabes.

A praia perene, que tem 4,8 mil metros quadrados, foi entregue durante a obra de requalificação da primeira etapa da Ponta Negra, no ano de 2012.

Em segurança

Os corpos permanentes de segurança, incluindo a Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até as 17h, bem como na manutenção do patrimônio de todo o complexo.

