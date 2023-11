Parada natalina agitou Manaus

Manaus (AM) – Às vésperas do Natal, em meio à doce expectativa da temporada festiva, a Universidade Nilton Lins, em Manaus, acendeu as luzes da emoção com a grandiosa Parada de Natal realizada ontem (24) à tarde, transformando seu campus, no bairro Parque das Laranjeiras, em um cenário mágico que envolveu não apenas a comunidade acadêmica, mas também moradores de diversas regiões da cidade.

O evento, que se desdobrou ascendendo o espírito natalino, teve início na entrada principal da Universidade, no monumento do moinho, onde carros antigos desfilaram com a nostalgia de tempos passados. Os veículos decorados reluziam com a alegria contagiante da época, e personagens de contos de fadas ganharam vida por todas as ruas do campus.

Mas não parou por aí. A magia se entrelaçou pelos corredores da Nilton Lins, atravessou salas de aula e alcançou cada canto do vasto campo universitário. Uma cavalgada festiva, como uma dança alegre, percorreu a sinfonia de risos e olhares encantados. O ‘Bom Velhinho’, em sua charrete, trouxe consigo a promessa de sonhos realizados, embalando o trajeto ao som acolhedor de canções natalinas entoadas por uma banda envolta em espírito festivo.

Todos eram participantes ativos dessa celebração. A Reitora da Universidade, Gisélle Lins Maranhão, enfatizou que a Parada de Natal não é apenas um evento. “Mas, um capítulo especial que se escreve no livro do coração de Manaus. É a união de tradição e modernidade, um elo que liga passados nostálgicos a futuros promissores”, declarou.

Ao final do percurso, no mágico encontro de Papai Noel com as crianças e jovens de todas as idades na área do estacionamento, a emoção atingiu o ápice. A reitora expressou a magnitude do momento.

“Este evento vai além da mera celebração. É um instante único em que a magia natalina se funde com a comunidade acadêmica e abraça toda a sociedade. Representa não apenas o início da temporada festiva, mas também fortalece os laços entre nossa instituição e a cidade, irradiando a alegria que contagia a todos, propagando o verdadeiro espírito natalino.”

Assim, a Parada de Natal da Universidade Nilton Lins aconteceu, como um desfile democrático, uma sinfonia de emoções e uma pintura viva da união entre tradição, educação e o calor humano que transcende as fronteiras da academia para abraçar a abertura da temporada natalina em Manaus.

*Com informações da assessoria

