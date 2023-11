Em Manaus, réu é condenado a 37 anos de prisão por assassinato de adolescente de 13 anos

Manaus (AM) – O réu Cléber Farias Calheiros foi condenado pelo Conselho de Sentença da 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, na quinta-feira (23), por homicídio triplamente qualificado (feminicídio, motivo fútil e cometido mediante dissimulação e com causa de aumento de pena pela vítima ser menor de 14 anos) de uma adolescente de 13 anos, em 2021.

O caso foi julgado no plenário do Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco. O presidente do júri, juiz de Direito Carlos Henrique Jardim da Silva, fixou a pena de 37 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O Ministério Público do Estado (MPE/AM) denunciou Cléber Calheiros em razão do crime que ocorreu no dia 12 de agosto de 2021, na alameda Alphaville Leste, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus, por volta de 20h30. De acordo com a denúncia, Cléber tinha um relacionamento amoroso com a vítima e efetuou disparo de arma de fogo contra ela.

De acordo com os autos, Cléber buscou a vítima na casa de uma amiga em uma motocicleta, por volta de 20h, e foi até a Alameda Alphaville Leste. Após o crime, retornou à casa da amiga da vítima afirmando que a adolescente havia reagido a um assalto e, em consequência, os assaltantes atiraram contra ela.

O inquérito policial aponta que o réu fugiu após levar a amiga da vítima até o local do crime. Cléber só foi localizado em 2023, dois anos depois.

O réu apresentou diferentes versões sobre o ocorrido. Ele afirmou que não possuía motocicleta nem estava no local, em versão anterior. Já em depoimento a polícia, confessou a autoria do crime, mas justificou contando que a vítima havia informado que teria encomendado a sua morte a uma facção.

Durante o julgamento, o acusado afirmou que o homicídio teria sido realizado por “Gabado” e “Lilico”, integrantes de uma facção criminosa, após a adolescente ter feito uma emboscada para um “gerente do tráfico do bairro Jorge Teixeira”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Feminicídio: Relembre casos de assassinatos de grávidas que chocaram o Amazonas

Deputada cobra pena máxima para policial militar suspeito de feminicídio em Manaus

Número de feminicídio cresce 87,5% e estupro diminui no AM