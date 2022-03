“Mais Crédito Amazonas” atinge marca de R$ 16 milhões em créditos contratados

Para solicitar o crédito, o empreendedor deve entrar no Portal do Cliente, no site da Afeam

Manaus (AM)- Com aproximadamente 1.200 operações realizadas, o programa Mais Crédito Amazonas, coordenado pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), atingiu a marca de R$ 16 milhões em créditos contratados. A linha de financiamento foi lançada no dia 19 de janeiro deste ano pelo governador Wilson Lima.

O presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, explica que o interessado pode fazer a solicitação de forma prática com realização do procedimento totalmente on-line pelo site da Afeam (www.afeam.am.gov.br).

“O nosso programa Mais Crédito está se consolidando de forma on-line, houve uma mudança desde o período mais crítico da pandemia em que se acessa tudo pelo site, em que todos os clientes, tanto da capital quanto do interior, têm acesso a essa plataforma. Ele é didático, intuitivo”, enfatizou.

Os financiamentos atendem micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de pequenos produtores, microempreendedor individual, agricultores familiares e profissionais autônomos, com limite de até R$ 100 mil, seja para capital de giro, custeio ou investimentos em máquinas e equipamentos. A Afeam também analisa o porte das empresas que queiram solicitar financiamento acima desse valor.

No interior, o programa alcançou a marca de 5,5 milhões aplicados desde o lançamento, representando aproximadamente 34% do total aplicado até o momento.

Para solicitar o crédito, o empreendedor deve entrar no Portal do Cliente, no site da Afeam: www.afeam.am.gov.br. Novos usuários precisam fazer o cadastro de acesso no Portal do Cliente, utilizando CPF ou CNPJ, e na sequência preencher as informações solicitadas, incluindo o envio de fotos dos documentos.

A partir do acesso ao portal, o cliente deve preencher todos os seus dados cadastrais. O crédito on-line resguarda a segurança das informações dos clientes.

