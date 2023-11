Urach faz sexo com a “mulher da vagina mais bonita do país”

As cenas foram gravados por Arthur Urach, filho de Andressa Urach

A biomédica Maite Sasdelli de 24 anos, foi eleita a mulher com a vagina mais bonita do Brasil em concurso realizado pela influenciadora Ana Otani em 2022. A modelo faz o maior sucesso nas plataformas de conteúdo adulto OnlyFans e Privacy. Maite afirma que ganha cerca de R$ 100 mil por ano com o conteúdo para maiores.

Agora seus admiradores podem conferir de perto a vagina mais bonita do Brasil. Isso porque ela gravou vídeos de sexo com Andressa Urach, que serão divulgados nas plataformas adultas em dezembro. As cenas foram gravados por Arthur Urach, filho de Andressa.

“Ela me surpreendeu bastante. É uma referência de polêmica no Brasil”, brincou Maite em entrevista a Splash.

Modelo dá spoiler de gravação com Urach.

“Nos chupamos e introduzimos plugs uma na outra. Sempre com muito óleo, fazendo massagens”, contou sobre a filmagem realizada em Porto Alegre.

*Com informações da assessoria

