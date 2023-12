Pai de Neymar é processado após calote de construtora

O pai do atacante Neymar Jr, o empresário Neymar da Silva Santos, está sendo processado por danos morais e materiais. De acordo com matéria publicada na coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, uma funcionária pública alega que ele tem relação com a construtora Sculp, de quem teria sido “garoto-propaganda”.

De acordo com a funcionária pública, Neymar pai teria participado de reuniões para venda de imóveis, o que faria dele um dos responsáveis pelo calote que ela sofreu da construtora na entrega de um apartamento. A demandante pede restituição de R$ 260 mil, além de indenização.

Atraso na entrega

Em recuperação judicial, a Sculp Construtora Praia Grande iniciou suas atividades em 2013. De acordo com a petição inicial, a empresa empregava 204 funcionários até março de 2022.

Durante os 8 anos de atuação, e empresa entregou 3 empreendimentos e, atualmente, outros 8 estão em andamento. Desses, 4 já deveriam ter sido entregues até dezembro de 2022 e há ainda 8 outros empreendimentos cujas obras ainda não iniciaram.

A empresa começou a descumprir contratos com os clientes em 2020, e atribui isso à crise econômica decorrente da pandemia.

*Com informações do Metrópoles

