Semef detalha como Prefeitura pretende usar empréstimo de R$ 580 milhões

Manaus (AM) – Na manhã desta terça-feira (5), a Câmara Municipal de Manaus (CMM) promoveu uma Cessão de Tempo para o titular da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire. Atendendo às solicitações da Casa Legislativa, o secretário esteve no plenário Adriano Jorge para detalhar a aplicação de recursos, em caso de aprovação do novo pedido de empréstimo no valor de R$ 580 milhões, feito pela Prefeitura de Manaus.

A presença do secretário da Semef, solicitada pela Mesa Diretora da Casa, teve como objetivo, também, apresentar um demonstrativo de como foram utilizados os recursos obtidos pelo Executivo Municipal, oriundos de outras operações financeiras aprovadas anteriormente.

No plenário da Câmara, Clécio Freire detalhou a finalidade dos recursos do novo empréstimo.

“Servirá para a construção de parques, para prevenção de desastres naturais, melhorias no trânsito, desassoreamento de igarapés, construção de feiras e incremento do comércio local, entre outras ações. É importante sensibilizar os senhores sobre a importância desse empréstimo ser aprovado para que a Prefeitura possa executar essas obras”, destacou o secretário da Semef.

“Precisamos, ainda, desse recurso para que possamos investir em políticas de habitação e construir moradias através do programa Minha Casa, Minha Vida. É necessário que tenhamos um olhar diferenciado para essa nova operação”, concluiu Clécio Freire.

O Projeto de Lei (PL) de nº 643/2023 tramita na Casa Legislativa desde a última segunda-feira (4), em regime de urgência. A matéria aguarda parecer da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

*Com informações da assessoria

