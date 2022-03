Vídeo forte: mãe mostra filho morto ao pai: “Os meninos pegaram ele e mataram”

Pará (PA)- A história de uma mãe que perdeu o filho de 5 anos de forma cruel e violenta ganhou as redes nesta semana. A criança foi amarrada, agredida e jogada em uma represa para morrer por outras três crianças.

O corpo de Júlio Henrique de Miranda foi encontrado na última quinta (17), às margens de uma represa. O caso ganhou repercussão nacional e trouxe à tona o assunto de punição para menores de idade em crimes violentos.

Em um novo vídeo forte e emocionante, a mãe liga para o pai da criança pelo celular. Ela filma o menino morto e manda um recado para o pai.

“Olha, ele está dormindo. É um anjinho agora”, disse a mãe muito emocionada enquanto acariciava o rosto do pequeno.

Veja vídeo:

É possível ouvir choro de mais pessoas na casa. A mulher é constantemente amparada por uma amiga. Ela continua.

“Quantas vezes pedi para você vir pegar seu filho, ficar um tempo com ele. Pegaram teu filho, amarraram e jogaram na represa. Deus tarda, mas não falha”, disse a mãe aos prantos.

De acordo com o superintendente de Polícia Civil, delegado Vinícius Cardoso, as duas crianças de 9 e 11 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, seriam entregues ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis. Enquanto o que vai fazer 13 anos será submetido a uma medida socioeducativa.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Vídeo mostra mãe carregando filho morto por três crianças no Pará

Crianças amarram, batem e matam criança de 5 anos no Pará