Exames de cateterismo são retomados na rede pública do AM com uso da máquina do HUGV

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) retomou os atendimentos de exames de cateterismo cardíaco, na segunda-feira (11), em Manaus. A retomada foi possível após a decisão judicial, que determinou a imediata cessão do uso da máquina de hemodinâmica do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), sem contrapartida financeira, para garantir a continuidade dos serviços da Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes.

As máquinas de hemodinâmica do Hospital Francisca Mendes apresentaram problemas, resultando na limitação dos serviços de cardiologia. A normalização dos serviços pode levar de 60 a 90 dias, durante esse período, a equipe de enfermagem e médica da FHCFM atuará no HUGV, com suporte de insumos fornecido pela SES-AM.

O secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, destacou o trabalho integrado para o retorno dos serviços cateterismo. “Nós iniciamos essa parceria para, justamente, movimentar o serviço de hemodinâmica, o serviço de cateterismo. O Hospital Universitário tem uma máquina 3D excelente e mais uma vez, estamos trabalhando juntos para melhorar o atendimento, para reduzir as filas para a sociedade amazonense”, destacou o titular da SES-AM.

A Diretora-Presidente da FHCFM, Annelise Lopes, explicou sobre o trabalho realizado pela hemodinâmica. “A hemodinâmica é um equipamento que conseguimos fazer cateterismo, angioplastia, e consegue fazer a parte de neurologia também, porque a máquina é 3D. Além disso, vai contribuir muito com a redução de nossas filas, que não estão paradas”, pontuou.

Durante a vistoria na máquina de hemodinâmica, a Juíza de Direito, titular da 3ª Vara da Fazenda Pública, Presidente do Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus), Etelvina Lobo Braga, representou o Poder, por meio do Comitê de Saúde.

“Gostaria de parabenizar a todos por essa parceria, porque vai conter muito a judicialização e com isso vai atender muito mais a população. São serviços padronizados que vão estar à disposição, terão celeridade e com certeza vão atender a todos”, enfatizou a Juíza.

*Com informações da assessoria.

