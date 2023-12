Deputado João Luiz, Sejusc e prefeitura do Careiro da Várzea visam instalação de PAC

Em ação para atender demandas de cidadania, o Secretário-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual João Luiz (Republicanos), a secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Jussara Pedrosa, e o prefeito do Careiro da Várzea, Pedro Guedes, se reuniram nesta sexta-feira (15), no município, localizado a 23 quilômetros de Manaus, para estudar tecnicamente a instalação de uma unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) no Mercado do Careiro da Várzea.

Ainda durante a agenda, em reunião com o secretário Municipal de Saúde do Careiro da Várzea, Herlon Santos, autoridades, gestores educacionais e vereadores do município, o parlamentar também dialogou sobre as demandas das áreas da educação, assistência social e dentre outras áreas.

“Conversei com o governador Wilson Lima para verificar a implantação do PAC no Careiro da Várzea, e ele está muito tranquilo, pois colocou uma pessoa e uma equipe dinâmica para resolver essa situação. Eu estou sempre à disposição para contribuir e dar a resposta o mais rápido possível”, disse o deputado João Luiz.

A secretária Jussara Pedrosa afirmou que a agenda no município foi produtiva para levantar as demandas referentes à cidadania.

“O deputado João Luiz é muito atuante, principalmente, no interior, então ele busca trazer as solicitações e pedidos também para o Executivo. Por isso nós estamos aqui ouvindo essas demandas, então, quero parabenizar o deputado pelo trabalho realizado para a população”, frisou Pedrosa.

*Com informações da Assessoria

