Menino de 5 anos torturado pelo pai e madrasta inicia fisioterapia em Manaus

Menino Davi ficou em coma e sofreu uma parada cardíaca devido aos maus tratos causados pelo pai e madrasta no ano passado

Manaus (AM) – Davi, o menino de 5 anos que ficou com sequelas após ser torturado pelo pai e a madrasta em 2022, iniciou a primeira sessão de fisioterapia motora. A criança inicia o tratamento, após ficar em coma e sofrer uma parada cardíaca devido aos maus tratos causados pelo pai e madrasta no ano passado.

A mãe do menino contou nas redes sociais sobre mais uma etapa no tratamento, após as agressões.

“Sua luta ainda continua, pois irá operar os joelhos e os pés. Ele ainda sente muita dor e desconforto, pois continua rígido e com muita espasticidade. Creio que logo ficará 100% bem”, escreveu ela.

Na época do crime, a delegada Joyce Coelho declarou que o pai e a madrasta do menino, o levaram ao pronto-socorro alegando que ele teria engolido uma moeda de um real e tinha conseguido expelir o objeto, mas desde então estava vomitando sangue.

Nos exames, os médicos descobriram que a criança havia engolido uma tampa de creme dental e apresentava várias lesões no rosto, cabeça e partes íntimas.

O pai e a madrasta foram presos no dia 15 de junho de 2022. A mulher é suspeita de agredir a criança no bairro Compensa, Zona Oeste, e o homem teria sido conivente.

