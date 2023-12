Novos equipamentos são entregues a Fundação Centro de Controle de Oncologia do AM

Manaus (AM) – O deputado estadual João Luiz (Republicanos) entregou na terça-feira (19), equipamentos e materiais permanentes para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), fruto de emenda parlamentar dele no valor de R$ 462 mil.

A emenda impositiva do republicano contempla cadeiras, poltronas e microcomputador para a unidade.

“O objetivo é fortalecer o atendimento das pessoas. Na outra vez que visitei vários andares com o Dr. Gerson Mourão, reparei a situação das cadeiras e de outros equipamentos, e me comprometi naquele momento em enviar recursos para poder fazer a aquisição dessas novas cadeiras para que os profissionais e também os pacientes venham ter um lugar digno para trabalhar e serem atendidos. Já enviamos recursos para aquisição de uma ambulância, outros equipamentos e vamos estar aqui, junto à gestão do Dr. Gerson, para que possamos fortalecer a qualidade do atendimento na Fundação”, destacou o deputado João Luiz.

O diretor-presidente Dr. Gerson Mourão ressalta que o repasse da emenda parlamentar e, consequentemente, a liberação e a execução por meio dos empenhos deve-se ao trabalho de servidores da casa que se dedicaram em cumprir os prazos e executar o valor total. Ele disse que os principais beneficiados com a aquisição são os usuários do serviço e todos que compõem o hospital.

“Quero agradecer ao deputado João Luiz que acredita no trabalho realizado pela nossa gestão, tendo destinado emendas parlamentares em 2020, 2021, 2022 e 2023, para a compra de ambulância, equipamentos e materiais permanentes, totalizando mais de R$ 1 milhão nesses quatro anos”, agradeceu Mourão.

