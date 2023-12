Manaus tem aumento na cobertura de vacinas do calendário infantil e supera médias nacionais

Campeã em cobertura vacinal entre as capitais brasileiras em 2022, Manaus segue avançando, neste ano, com a ampliação dos índices das vacinas do calendário básico infantil. De janeiro a outubro de 2023, os percentuais de cobertura dos imunizantes indicados para bebês de 1 ano, em boa parte, superam aqueles de todo o ano passado e, em alguns casos, ultrapassam a meta definida pelo Ministério da Saúde.

No comparativo das coberturas vacinais em Manaus de 2022 e 2023, a cobertura da vacina contra a febre amarela, por exemplo, já chega a 74,36%, bem acima dos 66,51% do ano anterior. A da pneumocócica, que teve cobertura de 91,11% em 2022, alcançou até outubro 95,27%, superando a meta de 95%. A da vacina contra o rotavírus passou de 80,08%, no ano passado, para 86,07%, neste ano, até outubro. Os dados são do Ministério da Saúde.

As estratégias desenvolvidas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para ampliar o acesso do público às vacinas vêm contribuindo de forma decisiva para os resultados positivos, conforme avalia a titular da pasta, Shádia Fraxe.

“Avançamos em toda a atenção primária graças ao investimento em saúde na gestão do prefeito David Almeida. Já somos referência em cobertura vacinal, e seguimos promovendo ações como a busca ativa e a ampliação de salas de vacina, para alcançar uma parcela cada vez maior da população”, enfatiza a secretária.

Os índices de cobertura vacinal registrados até outubro de 2023 em Manaus superam os percentuais nacionais em todos os imunizantes do calendário infantil. Exemplos são a BCG, que registra 94,66% no cômputo parcial deste ano, já acima da meta para a vacina, de 90%, e bem acima dos 61,4% no país, no mesmo período. O índice de cobertura da hepatite B, que já alcançou 92,56% na capital, está em 55,5% no cenário nacional.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, assinala que os percentuais de cobertura vacinal de 2023 terão ainda acréscimo após a inclusão dos dados de novembro e dezembro. “Os índices melhoraram bastante de 2022 para 2023, mas ainda são parciais, o que significa que algumas vacinas poderão superar as metas de cobertura do Ministério da Saúde até o final do ano”, aponta.

Números

Outras vacinas do calendário básico com cobertura já acima daquela do ano passado, em Manaus, são a meningocócica C, que foi de 84,56%, em 2022, para 90,51%, até outubro de 2023. A tríplice viral em 1ª dose teve 84,06%, e já chega a 89,33%.

O imunizante contra a poliomielite, que teve 82,5% de cobertura em 2022, já alcança 88,68% na parcial deste ano. Por sua vez, as vacinas pentavalente e pneumocócica passaram, respectivamente, de 82,4% e 91,11%, para 85,68% e 95,27%.

No cenário nacional, dentre as vacinas do calendário básico indicadas para crianças de até um ano, a do rotavírus registrou cobertura de 75,9%, de janeiro a outubro deste ano. A pneumocócica, de 78%; pentavalente, de 77,2%; meningocócica C, de 79,8%; febre amarela, de 74,36%; poliomielite, de 88,68%; e tríplice viral, em primeira dose, de 85,6%.

Estratégias

Além da ampliação da rede de salas de imunização e da busca ativa de não vacinados, a estratégia da Semsa para aumento da cobertura vacinal em Manaus inclui as campanhas de multivacinação, voltadas a mobilizar pais e responsáveis para a atualização vacinal das crianças e adolescentes na capital.

A primeira campanha de multivacinação promovida neste ano pela Semsa ocorreu na segunda quinzena de maio e incluiu um “Dia D”, no penúltimo sábado do mês, com a aplicação de doses em 229 salas ao longo de oito horas ininterruptas, de modo a facilitar o acesso da população aos imunizantes.

Em mobilização mais recente, entre novembro e dezembro, além da oferta de vacinas nas salas gerenciadas pela Semsa, equipes de todos os Distritos de Saúde da secretaria promoveram a busca ativa de não vacinados. E, no “Dia D” da agenda, em 25/11, foram aplicadas vacinas em 270 pontos por toda a cidade, entre eles escolas, supermercados e outros locais de grande circulação.

