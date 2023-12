‘Aparecida Convida’ recebe A Grande Família e Unidos do Alvorada neste sábado (23)

Manaus (AM) – O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida abre as portas para receber as co-irmãs GRCES A Grande Família e GRES Unidos do Alvorada, na segunda edição do projeto ‘Aparecida Convida’, que acontece no próximo sábado (23), com início às 19h30. O evento acontece na área externa da quadra da escola, localizada na rua Ramos Ferreira, Zona Sul de Manaus, e a entrada é gratuita.

O projeto tem como objetivo transparecer a união entre as escolas de samba de Manaus. Neste fim de semana, a ‘Soberana’ fez o convite para as co-irmãs A Grande Família e Unidos do Alvorada, que levarão para a quadra da Aparecida um show completo, com bateria, passistas, rainhas de bateria, casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas, comissão de frente, entre outros setores da agremiação.

Ensaio de Bateria

Além do encontro entre as escolas no sábado, a Aparecida também realiza o Ensaio de Bateria Especial de Natal, na sexta-feira (22), às 19h30, na área externa da quadra da agremiação. Os ensaios da Bateria Universidade do Ritmo são abertos ao público, que pode acompanhar de perto a preparação da escola para o Carnaval 2024.

Na reta final, a Aparecida intensificou os ensaios com todos os quesitos, que utilizam os ensaios de bateria como uma forma de melhorar a evolução nas apresentações. Durante os ensaios, o público assiste às performances dos passistas, rainha de bateria, musas, casais de mestre-sala e porta-bandeira e musas mirins.

O desfile do Grupo Especial de Manaus acontece no dia 3 de fevereiro. Com o enredo “O Madeira é testemunha. A floresta, o berço, luta, suor e união para a eternidade. Aparecida vem mostrar a saga da família Cidade””, a ‘Soberana’ é a 5ª escola a passar pela avenida do samba.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Reino Unido da Liberdade lança enredo para o Carnaval 2024 nesta sexta-feira

Estoque de sangue do Hemoam precisa de reposição, mesmo após recorde de doações no Carnaval

Ruivinha de Marte marca presença no Carnaval da Bahia