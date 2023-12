Manaus (AM) – “Já passei muita dificuldade. Vou mudar a minha vida, a vida das minhas filhas também. Vou morar num lugar melhor agora, dar um lugar digno para elas”. Este é o sentimento de Vanessa dos Santos, que a partir de agora começa uma nova vida. Ela faz parte das 113 novas famílias que foram reassentadas na sexta-feira (22). O evento aconteceu na sede da Superintendência Estadual de Habitação do Amazonas (Suhab) e contou com a presença do governador Wilson Lima.

Moradora da Sharp há 13 anos, Vanessa tem três filhas. A dona de casa sonhava com um lar digno para as crianças. “É um presente de natal. Só tenho que agradecer a Deus”, comemora Vanessa.

O Governo do Amazonas já investiu aproximadamente R$ 109 milhões em soluções de moradias para beneficiários do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), com o reassentamento de 1,1 mil famílias das comunidades da Sharp e Manaus 2000.

Nesta ação, as 113 famílias da comunidade da Sharp receberam indenização, bônus moradia e bolsa transitória no valor total de R$ 1,5 milhão.

Foto: Mauro Neto/ Secom

A dona de casa Marília Gomes também foi contemplada com bônus moradia e vai sair da comunidade da Sharp após 10 anos.

“Todo mundo que está lá passa uma situação difícil e para mim, eu tenho certeza, vou para um lugar melhor. Vou dormir mais tranquila, sossegada, sem passar a noite acordada”, disse a moradora.

As soluções de moradia do Prosamin+ integram uma das linhas de atendimento do Amazonas Meu Lar, maior programa de habitação do Estado. O Prosamin+ é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

Prosamim+

Com mais esse pagamento, o Prosamin+ contabiliza 2.000 soluções de moradia realizadas, desde outubro de 2022, quando começaram as indenizações dos beneficiários do programa, e 1.090 famílias reassentadas. O programa irá reassentar, ao todo, 2.383 famílias que moram em áreas de risco de alagação nas comunidades da Sharp e Manaus 2000.

As obras do Prosamin+ ocorrem em uma área de 340 mil m² ao longo do Igarapé do Quarenta, entre a avenida Manaus 2000, no Japiim, zona sul, e a Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona leste. As famílias contempladas pelo reassentamento estão cadastradas desde 2020, quando iniciaram os trabalhos nessas áreas.

O programa é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com contrapartida do Governo do Estado.

*Com informações da assessoria

