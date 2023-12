Esquema de segurança é reforçado para o Réveillon no Largo, em Manaus

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas apresentou, nesta sexta-feira (29), o esquema montado pelas Forças de Segurança para as festas de Réveillon. Mais de 2 mil servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), das policiais Civis (PC-AM), Militar (PMAM), Corpo de Bombeiros (CBMAM), e Detran-AM irão reforçar o policiamento em sete pontos da capital durante a virada do ano.

“Na parte específica do policiamento preventivo da PM nós teremos mais de mil policiais agindo para que tenhamos tranquilidade na virada de ano. A atuação do estado, prioritariamente, tem uma visão da capital, até pela dimensão da cidade, mas todas as cidades do Amazonas terão ação do sistema de segurança”, disse o secretário de estado de Segurança Pública, Vinícius Almeida.

Secretário de Estado de Segurança Pública, Vinicíus Almeida. Fotos: Antônio Lima

O centro de Manaus, onde será realizado o Réveillon do Largo, assim como as demais áreas da cidade, terá monitoramento realizado por câmeras de vigilância. Os equipamentos foram montados em pontos estratégicos, que vão garantir acompanhamento em tempo real pelas equipes dos centros de videomonitoramento da SSP-AM.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) vai estar em campo com o policiamento ordinário e com o reforço das Forças Especializadas. Também terão reforço no policiamento pontos na zona sul, no Amarelinho, na zona leste, na Avenida Alphaville, e também em eventos não oficiais nos bairros Mauazinho, Viver Melhor e Colônia Antônio Aleixo.

“A população pode ficar tranquila porque nas áreas de serviço sem eventos, o policiamento vai estar atuando da forma que sempre atuou”, destacou o comandante-geral da PM, Klinger Paiva.

Comandante da Polícia Militar, Klinger Paiva. Fotos: Antônio Lima

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) estará empenhada no funcionamento das Centrais de Flagrante compostas pelo 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas com plantão 24h. No dia 31/12, a partir das 17h, o ônibus onde funciona a Delegacia Móvel, estará estacionado no Largo São Sebastião, bairro Centro, para atender eventuais ocorrências que poderão vir a acontecer durante a realização do evento “Réveillon do Largo”.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuará, na virada de ano, com mais de 200 bombeiros militares, viaturas e equipamentos nas ações de prevenção em eventos que ocorrerão em diversas zonas da capital. Também manterá as escalas padrões de guarnições de serviço nos postos operacionais da capital e do interior.

Na primeira edição do Réveillon do Largo, estarão atuando 85 bombeiros, divididos em equipes por toda a área de cobertura do evento promovido pelo Governo do Amazonas. Também estarão posicionadas, de forma estratégica, três viaturas de combate a incêndio, três de salvamento e duas ambulâncias no perímetro deste local.

No Complexo da Ponta Negra a intensificação das ações de prevenção iniciará no sábado (30/12), quando ocorrerá o Réveillon Gospel, seguindo com a cobertura de atendimento, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2024, durante o evento festivo de virada de ano. As ações de prevenção da corporação também irão abranger os eventos da Virada de Ano na avenida Alphaville, bairro Novo Aleixo, e no bairro Educandos, ambos coordenados pela Prefeitura de Manaus.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está montando um grande esquema de segurança com a participação de mais de 60 agentes de trânsito, além da interdição de ruas próximas ao Largo São Sebastião para evitar qualquer intercorrência. O Detran também contará com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran).

