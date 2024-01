Curso gratuito de defesa pessoal feminina com inscrições abertas em Manaus

Manaus (AM) – As inscrições para a 4ª Edição do Curso de Defesa Pessoal Feminina gratuito abriram nesta terça-feira (2) e seguem até o dia 12. A iniciativa, realizada por meio do Projeto Formando Campeões, integrado ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), disponibiliza 120 vagas exclusivamente para mulheres a partir de 12 anos.

“Estamos comprometidos em promover a saúde por meio do esporte e proporcionar um ambiente seguro e de valorização às mulheres amazonenses. E, o curso de Defesa Pessoal Feminina, além de ser uma ferramenta de autodefesa, torna-se um meio de incentivar o empoderamento feminino”, afirmou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

A aula inaugural da 4ª Edição do Curso de Defesa Pessoal Feminina, acontece na segunda quinzena de janeiro, no tatame da Vila Olímpica de Manaus. O curso será realizado em quatro módulos com aulas teóricas e atividades práticas de autodefesa, com técnicas envolvendo modalidades como Jiu-Jitsu, Muay Thai, Luta Olímpica e Mixed Martial Arts (MMA).

As interessadas em participar do Curso de Defesa Pessoal Feminina devem comparecer até o dia 12 de janeiro, munidas do RG e comprovante de residência, no setor de cadastro/matrículas, no segundo prédio da Vila Olímpica de Manaus, localizada na avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro.

As inscrições acontecem no horário das 8h às 12h, pela manhã e das 13h às 17h pela tarde. Podendo também ser realizadas via WhatsApp, pelo número (92) 92 98532-4804, de 8h às 17h.

