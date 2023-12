Governo do AM entrega certificados às alunas do 1º Curso de Defesa Pessoal Feminina da UEA

A Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), realizou, neste sábado (16), a entrega dos certificados para alunas do 1º Curso de Defesa Pessoal Feminina. Durante a cerimônia de formatura, todas as alunas receberam uma faixa rosa de jiu-jitsu simbolizando o momento de empoderamento feminino entre as participantes.

Para o secretário da Sedel, Jorge Oliveira, a união entre as secretarias reflete em grandes resultados para a sociedade. “Hoje, o Governo do Amazonas, por meio da parceria entre UEA e Sedel, forma mais 100 mulheres no curso de Defesa Pessoal Feminino. São políticas públicas consolidadas pelo governador Wilson Lima, especialmente voltadas para as mulheres. Temos como objetivo, ensinar técnicas para que elas possam, em um momento de perigo, no âmbito doméstico ou externo, defenderem-se de agressão ou até mesmo outros crimes”, disse Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

A cerimônia de certificação realizada contou com mulheres de diferentes faixas etárias, alunas e colaboradoras da UEA. O curso teve duração de dois dias, onde as participantes puderam se aprofundar nas técnicas de autodefesa, com aulas teóricas e atividades práticas envolvendo modalidades como Jiu-Jitsu, Muay Thai, Luta Olímpica e Mixed Martial Arts (MMA).

“Foi muito importante a gente ter esse contato com novas técnicas. Nós mulheres, infelizmente, vivemos em uma sociedade em que estamos vulneráveis. Esse é um projeto muito lindo, onde dentro dos módulos aprendemos os movimentos específicos, de como nos defender de situações que podem acontecer no dia a dia e isso é de suma importância para nós mulheres ”, falou Karine Galvão, estudante do curso de Geografia da UEA.

“Essa ação foi possível graças ao termo de cooperação que nós temos assinado entre UEA e Sedel. Então isso fez com que nós conseguíssemos unir os nossos esforços com a nossa vontade de fazer a diferença e ter uma política pública de fato efetiva na universidade para empoderar as mulheres, a partir das técnicas e conhecimentos vindos das artes marciais”, finalizou André Zogahib, reitor da UEA.

*Com informações da assessoria.

