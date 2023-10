Em noite solidária, espetáculo une rock e música clássica no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – O palco do Teatro Amazonas uniu a música clássica e o rock contemporâneo, na noite de quarta-feira (4). Em um evento solidário, a banda amazonense Madallena juntou-se à Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) para o espetáculo inédito, o “Rocka & Madallena”, em prol da campanha “Doe Brinquedos e Ganhe Sorrisos 2023”, com duas sessões esgotadas.

Para arrecadar brinquedos para doação às entidades sociais no mês das crianças, a iniciativa é promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Conforme o secretário executivo de Cultura e Economia Criativa, Candido Jeremias, a procura pelo evento foi tão grande que foi preciso abrir mais uma sessão.

“A gente traz a música e a solidariedade com lotação total do Teatro Amazonas. A plateia esgotou a segunda sessão. É uma expectativa muito grande. Foi preparado um grande espetáculo”, ressaltou Cândido, enfatizando o cunho social do espetáculo e a adesão do público.

Em visita a Manaus, a carioca Fernanda Machado não deixou de aproveitar a oportunidade. “Esse é meu último dia, pego o voo de madrugada, e aí quis participar dessa ação bem legal aqui no Teatro”, conta Fernanda, que garantiu dois ingressos para o show e proporcionou a alegria de muitas crianças do estado.

Clássico e contemporâneo

No espetáculo, a melodia clássica da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) se fez versátil mais uma vez. O grupo, que é um dos principais corpos artísticos do estado, destaca-se pelos repertórios ecléticos e provou que a mescla entre o rock e a orquestra funcionam muito bem.

Segundo Marcelo de Jesus, regente titular da orquestra, a OCA tem no seu DNA não ficar presa a um tipo de repertório.

“A gente optou pela diversidade, e a partir disso, a gente já conversou com o rock, com a Rocka primeira edição; a gente já dialogou com o samba e, claro, a gente está fazendo um superconcerto com a Madallena, só com os clássicos do rock. Muita música boa”, pontuou o maestro.

Com o melhor do gênero musical dos anos 70 a 90, a estreia da banda Madallena foi em dose dupla, no palco do Teatro Amazonas e com a orquestra. Para o vocalista Fábio Aguiar, foi uma satisfação fazer parte da ação, e sem dúvidas, foi mais bonito que qualquer outra apresentação que a Madalena já fez.

“A gente está aqui para agradecer esse convite maravilhoso que recebemos da Secretaria de Cultura para estarmos aqui no Teatro Amazonas, realizando o ‘Rocka e Madallena”’, gratificou Fábio.

Campanha

Brinquedos arrecadados no espetáculo Foto: Breno Brandão/ FPS

Em um show de solidariedade, o “Rocka & Madallena” arrecadou mais de 800 brinquedos para campanha “Doe Brinquedo e Ganhe Sorrisos”, promovida pelo Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Na quarta edição, a ação já conquistou sorrisos de mais de 60 mil crianças na capital e interior.

Liderado pela Primeira-dama do estado, Tatiana Lima, o projeto recebe arrecadações desde o início de setembro e segue até o dia 7 de outubro em todas as sedes das secretarias de Estado, além dos espaços culturais Teatro Amazonas, Palacete Provincial e Centro Cultural Povos da Amazônia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A entrega dos brinquedos de todas as ações será em outubro, em cinco grandes ações em zonas distintas da capital.

