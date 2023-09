Juíza é filmada em show de go-go boy dentro de tribunal; veja vídeo

A juíza Vivian Polanía causou polêmica ao ser filmada recebendo uma dança sensual de um go-go boy em uma sala de tribuna em Cúcuta, na Colômbia. A cena foi acompanhada por vários funcionários do Palácio da Justiça da cidade.

Segundo a juíza, a festa teria acontecido fora do horário de trabalho em comemoração ao dia do amor e da amizade, a magistrada agora será investigada por uma comissão disciplinar.

Polanía se pronunciou em entrevista à uma rádio local com as seguintes palavras.

“Fomos convidados para uma festa do Dia do Amor e da Amizade (celebrado em 16 de setembro), que foi chamada de festa colorida. Cada tribunal deveria participar de forma animada. Não acho que seja um vídeo sexualmente explícito, estávamos apenas animados”, explicou a magistrada. Ela ainda negou que o dançarino é um stripper, mas sim um funcionário da loja de waffles eróticos.

“Estão contando muitas mentiras, porque o rapaz nunca se despiu, não era stripper e chegou de avental. Estávamos entre adultos, eu não organizei o evento, eu não sabia”, explicou Vivian à W Radio.

HISTÓRICO

Em novembro de 2022, Polanía ganhou as manchetes após o vazamento de um vídeo de uma audiência virtual em que apareceu deitada em casa, seminua e fumando um cigarro.

Comissão Nacional de Disciplina Judicial

O jornal “El Tiempo”, da Colômbia, afirmou que a Comissão Nacional de Disciplina Judicial decidiu nesta terça-feira (19) investigar o caso.

“Nós, em trabalho conjunto com a Direção Regional de Administração Judicial de Cúcuta, consideramos necessário estabelecer diretrizes a serem observadas pelos funcionários no que diz respeito ao uso eficaz dos espaços públicos”, afirmou um porta-voz do Conselho de Juízes do Norte de Santander e Arauca.

“Os juízes estão sujeitos ao escrutínio público e as pessoas, ao verem isso, interpretam que o que está sendo afetado é a dignidade da justiça, que é o que se vê no vídeo”, acrescentou Cristian Lean.

*Com informações da Revista FORUM

