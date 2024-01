BBB 24: Quem são os famosos cotados para o time Camarote

A poucos dias da estreia do BBB 24, as especulações sobre quem serão os famosos do time Camarote estão a todo vapor. Assim como nas últimas edições, o 24º ano do reality show contará com artistas, influenciadores, atletas e outras celebridades, que jogarão juntos com o time Pipoca, formado por anônimos.

A lista oficial de participantes sai somente na próxima sexta (5). Enquanto isso, há várias “listas de cotados” circulando pela internet, misturando desde informações de colunistas até burburinhos sobre celebridades que estariam tendo “atitudes suspeitas” — como sumiços da internet, mudanças no visual e cancelamento de compromissos em cima da hora.

Mas, afinal, quais rostos conhecidos estão sendo mais mencionados por aí? Cruzando informações de várias listas que circulam pelas redes sociais, reunimos a seguir alguns famosos que podem (ou não) estar no elenco do BBB 24.

Famosos cotados para o BBB 24

Daiane dos Santos

Daiane dos Santos está entre os cotados a participar do BBB 24 (Foto: Reprodução/Instagram)

O nome mais conhecido dos “listões” de cotados ao Camarote deste ano é o de Daiane dos Santos, ex-atleta e comentarista esportiva da Globo. Aposentada desde 2013, a gaúcha foi a primeira brasileira a ser campeã mundial de ginástica artística e conquistou o mundo com o solo de Brasileirinho, com o qual venceu inúmeras medalhas no início dos anos 2000.

Vários colunistas vêm especulando o nome de Daiane para o BBB 24. Para levantar ainda mais suspeitas, internaturas descobriram que a ex-ginasta publicou um story no Instagram que havia sido gravado há dias. Ou seja, pode ser que ela esteja confinada junto com o resto do elenco, antes de entrar na casa mais vigiada do país, e publicou um conteúdo antigo para despistar. Vai saber.

Yasmin Brunet

Modelo Yasmin Brunet costuma dar o que falar nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Um nome que animou as redes sociais foi o da modelo Yasmin Brunet, filha de Luiza Brunet e ex-esposa do surfista Gabriel Medina. Conhecida por não ter filtros na hora de falar o que pensa, ela frequentemente está envolvida em alguma briga pública ou polêmica na internet. Pode ser um prato cheio para quem gosta de fogo no parquinho.

Simaria

Simaria encerrou a parceria musical com a irmã, Simone, no ano passado (Foto: Reprodução/Instagram)

Outra celebridade polêmica é Simaria, ex-dupla de Simone. A entrada no BBB seria a cereja no bolo de um ano turbulento na carreira da cantora: no ano passado, ela rompeu musicalmente com a irmã mais nova e lançou carreira solo, em meio a brigas públicas e entrevistas recheadas de acusações. Desde que largou o sertanejo, porém, Simaria não divulgou nenhuma música nova. Para quem quer impulsionar os novos rumos da carreira, uma participação no reality mais famoso do país viria a calhar.

Continua depois da publicidade

Gabi Melim

Gabi Melim encerrou há pouco o trio com os irmãos Melim (Foto: Reprodução/Instagram)

Vista recentemente na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, Gabi Melim é conhecida por integrar o grupo musical Melim, junto com os irmãos Rodrigo e Diogo. Coincidentemente (ou não), a cantora acaba de anunciar uma pausa na carreira musical.

Vinícius Rodrigues

Vinícius Rodrigues amputou a perna aos 19 anos (Foto: Reprodução/Instagram)

Entre os nomes masculinos do time Camarote, o do paratleta Vinícius Rodrigues vem aparecendo com frequência nas listas de cotados para o BBB 24. Aos 29 anos, ele é velocista e já participou dos jogos Parapan-Americanos e da Paralimpíadas de Tokyo, em 2020. Seria mais um atleta a participar do programa, que já chamou o velocista Paulo André e o ginasta Petrix Barbosa para o elenco.

Matheus Gabriel

Sertanejo aparece em listas de cotados ao BBB 24 (Foto: Reprodução/Instagram)

Cumprindo a “cota sertaneja” do Camarote — que em anos anteriores foi de Rodolffo e de Naiara Azevedo —, o cantor Matheus Gabriel tem aparecido em algumas listas para entrar no BBB 24. Ele é conhecido por ter namorado por alguns meses a cantora Maiara, dupla com Maraisa.

Vitão

Vitão é famoso por falar sobre masculinidade tóxica nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem também é conhecido por ser “ex” de alguém é Vitão, que já teve um relacionamento com Luísa Sonza. Aos 24 anos, o paulista é conhecido pelo hit Café e por falar abertamente, nas redes sociais, sobre saúde mental e masculinidade tóxica.

Continua depois da publicidade

MC Bin Laden

Participação de MC Bin Laden é controversa (Foto: Reprodução/Instagram)

O funkeiro MC Bin Laden, conhecido pela música Tá Tranquilo, Tá Favorável, também aparece em algumas listas de cotados para o BBB 24. Os rumores ganharam força depois que o artista adiou um show que faria nessa sexta (5) e sua equipe justificou lançando uma nota que dizia que ele estaria “em confinamento para sua participação no Big Brother Brasil“. Para algumas pessoas, porém, alguém que realmente iria participar do reality não deixaria tão clara assim a participação, já que a Globo costuma ser severa em relação a informações sobre o BBB.

*Com informações do NSC total

Leia mais:

BBB 24: Vaza suposta lista de confirmados na 24ª edição

Vem Aí? Fãs se empolgam com suposta participação de Simaria no BBB 24

BBB 24: anúncio dos participantes acontece nesta sexta