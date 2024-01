Operação Impacto é realizada para reduzir índices de criminalidade em Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), deflagrou na noite desta quinta-feira (4), a Operação Impacto, que tem como objetivo ampliar a redução dos índices de criminalidade em Manaus. A ação contou com efetivos de todos os órgãos do Sistema de Segurança e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Vinicius Almeida, esteve presente na área onde a operação está sendo realizada e explicou como o trabalho vai funcionar, atendendo as orientações do governador Wilson Lima.

“No entorno dessa operação existe um trabalho muito intenso das forças especializadas da Polícia Militar, como a Rocam, Força Tática e a Rocam Motos, de modo, com base no fruto de dados de inteligência, atuar na mancha vermelha nos becos e vielas, onde sabemos que existe a ocorrência de tráfico de drogas, para a gente fazer apreensão de armas, prender pessoas envolvidas com delitos, levando mais segurança para a população”, disse o titular da SSP.

A operação é realizada de forma continuada e vai abranger todas as zonas de Manaus, conforme estudos realizados pela SSP-AM. Todos os levantamentos foram realizados pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), responsável pela consolidação de dados de indicadores criminais de todo o Estado.

“De hoje em diante, ela vai estar acontecendo todo dia, a qualquer hora. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser à noite, pode ser uma de manhã, duas de tarde, cinco à noite. Levando em consideração o planejamento realizado pelas forças de segurança para fazer uma entrega de qualidade para o povo do Amazonas”, acrescentou o coronel Vinicius Almeida.

A operação tem como foco o combate ao tráfico, roubo, cumprimento de mandados, dentre outros crimes.

Efetivo

A operação Impacto conta com um efetivo que envolve a Polícia Militar (PMAM) com policiais dos Batalhões Norte e Leste, Batalhão de Trânsito (BPTran), Força Tática, e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam); Polícia Civil (PC-AM); Corpo de Bombeiros (CBMAM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Ao todo, serão cerca de 150 servidores.

“Nós estamos fazendo abordagens em becos e vielas, que são tidos como áreas vermelhas, com o objetivo de retirar armas e drogas daqueles ambientes. A retirada de armas é importante porque ajuda a reduzir principalmente os crimes violentos de homicídio, feminicídio e também está sempre envolvido com o tráfico de drogas”, destacou o subcomandante da Polícia Militar do Amazonas, coronel Thiago Balbi.

Tecnologia

A área da operação ganhou reforço na segurança a partir do apoio das câmeras do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, o ‘Paredão’. O equipamento auxilia na identificação de veículos com algum tipo de ocorrência, além de otimizar o trabalho das forças de segurança.

“É uma operação inteligente, onde você tem ali a participação do paredão, é uma câmera que consegue nos dar a informação de todos os carros que entram, se ele é roubado, se ele é furtado, se ele está com o IPVA atrasado, isso facilita a vida do nosso operador e dá mais tranquilidade também para o cidadão de bem,”, pontuou o titular da SSP.

A população que estava no entorno da operação aprovou a iniciativa. “É importante para garantir a segurança, passa tranquilidade e é bom para a população também. Dá mais segurança”, disse Diego Barros, 23, morador da área.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Detran aplica mais de 320 autuações durante Operação Réveillon em Manaus