Universidade de Manaus oferece mais de 5 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação

Manaus (AM) – Durante o mês de janeiro, o Uninorte – Centro Universitário do Norte realiza o projeto Capacita para promover a qualificação profissional para a comunidade por meio de cursos gratuitos. Nessa edição, serão ofertadas mais de 5 mil vagas distribuídas em mais de 40 atividades em diversas áreas de atuação.

As inscrições podem ser feitas por meio do link https://www.gokursos.com/outros/capacita. As aulas ocorrerão nas três unidades da Uninorte, situadas no Centro, Djalma Batista e Cidade Nova. No dia do curso, os inscritos devem levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a entidades socioassistenciais.

Entre os cursos ofertados, estão: noções de almoxarifado, primeiros socorros, práticas em implantodontia, produção de cosméticos artesanais, filmagem e edição de vídeos para redes sociais, automaquiagem e estilo pessoal, como estruturar negócios com o Canva, Treinamento Básico Operacional, oratória e outros.

“O Capacita foi pensado para oportunizar à população a chance de se qualificar, atualizar o currículo e adquirir habilidades valiosas para a carreira profissional. Para isso, os participantes vão contar com cursos planejados em torno das principais tendências do mercado”, afirma o reitor da Uninorte, Iyad Amado.

Sobre a Uninorte

A Uninorte é um dos principais centros universitários da região Norte e integra o Ser Educacional, um dos maiores grupos de Ensino Superior do Brasil. A Instituição oferta mais de 80 cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Exatas, Humanas e Saúde, nas modalidades presencial e EaD.

