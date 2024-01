Merendeiro do BBB 24 já trabalhou como gogo boy em boate gay

Você está pensando que somente o pai do Chris e marido da Rochelle, do seriado, tem dois empregos? Nada disso… Um dos participantes do grupo pipoca que mais chamou a atenção do público foi o catarinense Maycon, que mora em Balneário Camboriú e trabalha como “merendeiro” em uma escola pública que tem a função de alimentar as crianças. As informações são do site Observatório dos Famosos.

Mas antes de ter essa nobre missão, o rapaz trabalhou como “gogo boy”, trabalho que o afastou da família, com quem não se relaciona há mais de 12 anos, segundo informações de seu irmão, Márcio Bolmerich.

Assim como Maycon, Márcio trabalha no ramo gastronômico, como auxiliar de cozinha. “Não mantemos contato, nem nas redes sociais, por motivos econômicos e sexuais. A gente era pobre, saiu cedo de casa, então cada um remou para um lado. Ele já disse para mim: ‘passei pela fase gay por indução sua’”, disse Bolmerich.

Segundo o irmão, Maycon animava as noites de uma antiga boate gay em Camboriu, dançando ousadamente ao som de música eletrônica.

Segundo o irmão, o merendeiro adora aparece, tem carisma e grandes chances de ir longe no jogo: “Maycon é um showman, gosta de aparecer. O cara é bom nisso, mas o público pode se surpreender. Ele vai longe caso não seja derrubado por outro participante. É muito espontâneo e faz comédia fácil”, diz o irmão, que finaliza dizendo que o irmão é soberbo e que adora usar grifes.

Atualmente, Maycon que está em busca do prêmio milionário no BBB, é casado há 15 anos, trabalha como cozinheiro, tem 35 anos e é conhecido como “tia da merenda”.

